Stiprā vēja dēļ rīdziniekus aicina neapmeklēt parkus un kapsētas 0
Rīgā spēcīgais vējš svētdien nodarījis nelielus postījumus, aģentūru LETA informēja pašvaldībā, aicinot iedzīvotājus neapmeklēt parkus un kapsētas.
Galvaspilsētā stiprais vējš atsevišķās vietās lauzis kokus vai zarus, koki uzkrituši vairākām ēkām un uz ielām. Patlaban dienesti strādā pie bīstamības novēršanas, bet pilsētas sakopšanas darbi sāksies pēc laika apstākļu uzlabošanās.
Pamanot uz ietves vai braucamās daļas vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.
Savukārt par nogāztiem kokiem, kas nerada bīstamību, jāziņo pa pašvaldības vienoto diennakts tālruni 80001201 vai e-pastā “[email protected]”. Tos pašus saziņas kanālus var izmantot, ja nav zināms, kas apsaimnieko teritoriju, kurā koks vai tā zari apdraud drošību.
Ja koks vai liels zars nokritis daudzdzīvokļu mājas pagalmā vai pie sabiediskas ēkas, iedzīvotājiem vispirms jāvēršas pie ēkas vai zemesgabala apsaimniekotāja. Pēc tam apsaimniekotājs vai īpašnieks informēs Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu.
Ja māju apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks”, pieteikumu var iesniegt mājas pārvaldniekam, zvanīt uz tālruni 8900 vai sūtīt e-pastu uz “[email protected]”.
Ja koks nogāzies privātīpašumā, īpašniekam vispirms jānofotografē notikuma vieta un jāinformē par to Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. To var izdarīt portālā “eriga.lv”, izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai”, vai nosūtot iesniegumu uz e-pastu “[email protected]”. Iesniegumu var arī iesūtīt pa pastu uz adresi Dzirnavu iela 140, Rīga.
Pirms pašiem novākt nolūzušus kokus uz ielām vai citās publiskās teritorijās iedzīvotājiem jāizvērtē, vai tas nebūs bīstami, vai tomēr labāk pagaidīt atbildīgos dienestus. Piemēram, ja ir sarauti elektrības vadi, nokritušajam kokam pat nevajadzētu tuvoties. Koksnes savākšana saskaņojama ar teritorijas īpašnieku.
Pēc bīstamības likvidēšanas zari jānovāc attiecīgās teritorijas, kurā audzis koks, īpašniekam vai apsaimniekotājam. Mazus zariņus var ievietot biokonteineros, bet lielākie jānodod šķeldošanai vai jāutilizē citā veidā.
Lai sargātu sevi un tuviniekus, kā arī netraucētu glābējiem vēja radīto seku likvidēšanā, rīdzinieki tiek aicināti atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu apmeklēšanas, jo var lūzt gan koki, gan to zari. Tāpat iedzīvotāji aicināti ievērot uzstādītos norobežojumus un netuvoties bīstamiem kokiem.
Kā vēstīts, atbilstoši sinoptiķu prognozēm svētdien pūtīs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas brāzmās sasniedzot pat līdz 20 līdz 22 metriem sekundē.
VUGD svētdien no plkst. 10 līdz 12.30 saņēmis 55 izsaukumus uz notikumiem, kas saistīti ar vēja radītiem postījumiem. Lielākā daļa izsaukumu reģistrēta Rīgā, Jūrmalā, kā arī Ropažu, Mārupes un Ogres novados.