Krievijas Belgorodas un Kurskas apgabalu iedzīvotājiem nekavējoties jāevakuējas, lai izvairītos no Ukrainas pusē karojošo krievu brīvprātīgo vienību un pret tiem vērstās Krievijas valdības spēku uguns, teikts ceturtdien izplatītajā Krievijas Brīvprātīgo korpusa (RDK), leģiona “Krievijas brīvība” un Sibīrijas bataljona kopīgā paziņojumā.

“Krievijas reģionu atbrīvošana no Kremļa teroristiskā režīma turpinās arī šajās minūtēs.

14 March: after hours of shelling in the city of Belgorod, the leader of the Russian Volunteer Corps warns about opening fire on military targets in Kursk and Belgorod Oblasts and calls for civilians to leave the area immediately. pic.twitter.com/ADuYsgDoQm

