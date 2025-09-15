VIDEO. Krievi kaujas laukā izmanto ķīmiskos ieročus: atmaskotas konkrētas vienības un piegādātāji 0
Krievijas iebrucēji turpina izmantot ķīmiskos ieročus kaujas laukā pret Ukrainas bruņotajiem spēkiem; Rietumu sankcijas neliedz ienaidniekam radīt aizliegtus ieročus, raksta Dialog.ua.
Krievijas armijai nepietiek tikai ar raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainai; tā aktīvi izmanto arī ķīmiskos ieročus, proti, gāzes granātas “RG-Vo”. Projekta “Shēmas” žurnālistiem izdevās noskaidrot, kuras vienības slēpjas aiz kara noziegumiem.
Rakstā pirmā tika pieminēta 114. atsevišķā motorizētā strēlnieku brigāde, kuru Krievijas mediji pieķēra gāzes granātu lietošanas laikā, un šis stāsts tika publicēts 2024. gada maijā.
Otra kara noziedznieku vienība ir 136. motorizētā strēlnieku brigāde, kas turpina zaudēt savus kareivjus Kupjanskas virzienā.
Speciālie dienesti ziņoja, ka brigādei ķīmiskās granātas piegādāja viņu bijušais radio operators Dmitrijs Novihihins. Sākot ar 2025. gada pavasari-vasaru, viņš ieņēma “apgādes speciālista” amatu.
Mediji norādīja, ka Lietišķās ķīmijas institūts piegādā arī RG-Vo granātas Krievijas armijai; to nodošana, iespējams, tiek veikta caur Centrālo militāri ķīmisko izmēģinājumu poligonu Saratovas apgabalā (militārā vienība 42734). Jāatzīmē, ka uzņēmumi, kas piegādā komponentus Lietišķās ķīmijas institūtam, nav pakļauti Rietumu sankcijām.