VIDEO. Krievijas propaganda par pieminekļa nojaukšanu Rīgā: “Ar šo soli Rīga ir pieteikusi karu Krievijai. Jūs par to atbildēsiet. Sēdiet un gaidiet!” Ieteikt







Krievijas televīzijas kanālā “Rossija 1” intervēts Krievijas militārais eksperts Igors Korotčenko, kurš cita starpā paudis savu attieksmi par Latvijā nojaukto pieminekli.

“Ļoti ceru, tas tiks parādīts katrā Krievijas armijas daļā. Mums ienaidnieks jāzina sejā,” viņš teicis.

Turpinot ar vēl asākiem apgalvojumiem: Ar šo soli Rīga oficiāli ir pieteikusi karu Krievijai, pazemojot un aizvainojot ne tikai 27 miljonu bojā gājušo Padomju savienības cilvēku piemiņu, bet arī katru no mums personīgi, sākot no prezidenta Putina līdz katram ierindas pilsonim mūsu valstī. Tādas lietas netiek piedotas.”

I.Korotčenko sola, ka tas nepaliks bez sekām: “Mēs te nevienu nebiedēsim, nedraudēsim, tādi lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, bet es esmu absolūti pārliecināts, kas tas nepaliks nesodīts. Kā, kādā formātā – politiskā, kara vai kādā citā, un, kad Krievija atbildēs, tas ir mūsu augstākās varas pārziņā.”

Īpaši tiek piesaukts mūsu valsts aizsardzības ministrs: “Bet es gribu vērsties pie katra Latvijas politiķa, kurš pieņēma lēmumu un organizēja šo, un pateikt vienu. Mēs katru no jums atcerēsimies pēc vārda, sākot no aizsardzības ministra Pabrika un visiem pārējiem. Un šīs lietas netiks ne piedotas, ne aizmirstas. Jūs par to atbildēsiet. Sēdiet un gaidiet!”