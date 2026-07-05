Apkopoti dati par pērn Latvijā mirušajiem bērniem – statistika nav iepriecinoša 0
Pērn Latvijā miris 91 bērns līdz 17 gadiem ieskaitot, kas bija par 25 bērniem vairāk nekā 2024. gadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.
Visvairāk – 34 – miruši zīdaiņi vecumā līdz vienam gadam. 22 bērni miruši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, bet 13 – vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem.
No visiem mirušajiem bērniem visvairāk – 21 – dzimis noteiktu perinatālā perioda stāvokļu dēļ. Tas apzīmē veselības traucējumus, kuri radušies perinatālajā periodā, nevis konkrētu diagnozi. Perinatālais periods sākas no aptuveni 22. grūtniecības nedēļas un ilgst līdz septītajai dienai pēc bērna piedzimšanas.
Seši bērni pagājušajā gadā miruši ļaundabīgu audzēju dēļ, septiņi – zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma dēļ.