pexels.com/Magda Ehler

Apkopoti dati par pērn Latvijā mirušajiem bērniem – statistika nav iepriecinoša 0

Pievieno LA.LV
LETA
20:41, 5. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Pērn Latvijā miris 91 bērns līdz 17 gadiem ieskaitot, kas bija par 25 bērniem vairāk nekā 2024. gadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Dārzs
Dārzā burtiski ņudzēs ērces – no kāda populāra košumkrūma labāk atteikties?
Veselam
Kardiologs nosaucis dzērienu, no kura vajadzētu atteikties ikvienam – tas var nopietni kaitēt sirdij
Kokteilis
Pētījumā atklātas sešas sieviešu ārējās īpašības, kuras visbiežāk piesaista vīriešu uzmanību 37
Lasīt citas ziņas

Visvairāk – 34 – miruši zīdaiņi vecumā līdz vienam gadam. 22 bērni miruši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, bet 13 – vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem.

No visiem mirušajiem bērniem visvairāk – 21 – dzimis noteiktu perinatālā perioda stāvokļu dēļ. Tas apzīmē veselības traucējumus, kuri radušies perinatālajā periodā, nevis konkrētu diagnozi. Perinatālais periods sākas no aptuveni 22. grūtniecības nedēļas un ilgst līdz septītajai dienai pēc bērna piedzimšanas.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Negaidiet rudeni: eksperts skaidro, kas jāizdara jau tagad, lai ziemā nepārmaksātu par apkuri
Pamiers starp Ukrainu un Krieviju kļūst arvien reālāks, ziņo “Bloomberg”
Izsludina brīdinājumu: zināms, kur šonakt būs visspēcīgākais negaiss

Seši bērni pagājušajā gadā miruši ļaundabīgu audzēju dēļ, septiņi – zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma dēļ.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Pat Rīgā trolejbusā var dabūt ērci! Māmiņas dalās divās “frontēs”, diskutējot par ērču encefalīta vakcīnu bērniem
Šausmas Anglijā: vīrietis zooloģiskajā dārzā iemet 3 gadus vecu bērnu krokodilu aplokā
Vecāki atstāj bērnus – 6 mēneši, gadiņš un 4 gadi – vienus viesnīcā un dodas ballēties; viņiem piemērots cietumsods
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.