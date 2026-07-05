FOTO, VIDEO. Negaiss un krusa Šauļos: aculiecinieki ziņo par laikapstākļu sekām – bojāti augi un applūdušas ielas 0
Šauļos šodien ,pēcpusdienā, vietām plosījās negaiss, dažviet arī bija manāma krusa. Par to sociālajos tīklos ziņo pilsētas iedzīvotāji.
Aculiecinieki norāda, ka nelabvēlīgie laikapstākļi radījuši lokālus postījumus – īpaši cietuši augi piemājas dārzos. Tāpat lietotāji ziņo par applūdušām ielām atsevišķās vietās, tostarp arī posmos pēc nesenas rekonstrukcijas.
Daļa iedzīvotāju dalās ar informāciju, ka krusa bijusi pietiekami liela un varējusi bojāt automašīnas un logus.
Latvijā laikapstākļu dēļ ir izsludināts dzeltenā līmeņa brīdinājums. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) prognozē, ka vietām valsts centrālajos un austrumu reģionos gaidāms negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Negaiss turpināsies līdz vēlai vakara stundai.