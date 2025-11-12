VIDEO. “Lapu aģenti” uzrauga ielu – suņu duets smīdina soctīklotājus 0

kokteilis.lv
21:41, 12. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Vietnē “TikTok” popularitāti guvis amizants video, kurā redzams, kā automašīna brauc garām mājai ar lielu, priekšpagalmā sagrābtu lapu kaudzi. Taču šī kaudze nav parasta – tajā paslēpušies divi suņi, kuru acis uzmanīgi seko garāmbraucošajam auto.

Reklāma
Reklāma
“Viena no pretīgākajām iestādēm Latvijā!” Klienti šūmējas par pasniegtā ēdiena kvalitāti populārā picērijā Latvijā 48
Kas notiek Lietuvā? Aculiecinieks iemūžinājis uz dzelzceļa sliedēm reti redzamu ainu
Veselam
Šis ēdiens iedos tev enerģiju visai dienai: 12 ideāli ēdieni pret nogurumu
Lasīt citas ziņas

Dzīvnieki burtiski saplūduši ar vidi – tikai divi pāri acu atklāj viņu klātbūtni. Tikmēr komentāros cilvēki sacentās, kurš izdomās asprātīgāku reakciju uz redzēto:

“Lapas, kurām ir acis. Jaunā šausmu filma!”

“Es uzreiz apstātos un pievienotos viņiem!”

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Ministrs: Ja nebūtu atslēgušies no BRELL, ukraiņu triecienus pret Krievijas energosistēmu izjustu arī Latvijā
Priekšā ir bargākā ziema vēsturē: medijs nosauc 3 kritiskus izaicinājumus Ukrainai
Latvija ir saraksta lejasgalā. Iemesli, kāpēc esam viens no riskantākajiem Eiropas lietoto auto tirgiem

“Tās acis tevi vēro tāpat kā biedējošā glezā.”

“Tie ir slepenie aģenti – lieliski nomaskējušies!”

“Kas viņiem padomā?! Viņi ir tik mīlīgi!”

“Vienīgais pieņemamais iemesls, lai grābtu lapas.”

“Gribētos zināt, kurš no viņiem to izdomāja pirmais – un kā pierunāja otru pievienoties!”

Video īsā laikā ieguvis simtiem tūkstošu skatījumu, un daudzi atzīst – šis ir viens no tiem sirsnīgajiem mirkļiem, kas pierāda, cik smieklīgi var būt mūsu četrkājainie draugi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
4 risinājumi: ko iesākt ar sagrābtajām rudens lapām un dārza atkritumiem?
Dārzs
Vai dārzā jānogrābj visas lapas vai tomēr vērts daļu atstāt?
Dārzs
Jau gatavo grābekli, lai sagrābtu nokritušās lapas? Eksperti iesaka padomāt divreiz
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.