VIDEO. "Lapu aģenti" uzrauga ielu – suņu duets smīdina soctīklotājus
Vietnē “TikTok” popularitāti guvis amizants video, kurā redzams, kā automašīna brauc garām mājai ar lielu, priekšpagalmā sagrābtu lapu kaudzi. Taču šī kaudze nav parasta – tajā paslēpušies divi suņi, kuru acis uzmanīgi seko garāmbraucošajam auto.
Dzīvnieki burtiski saplūduši ar vidi – tikai divi pāri acu atklāj viņu klātbūtni. Tikmēr komentāros cilvēki sacentās, kurš izdomās asprātīgāku reakciju uz redzēto:
“Lapas, kurām ir acis. Jaunā šausmu filma!”
“Es uzreiz apstātos un pievienotos viņiem!”
“Tās acis tevi vēro tāpat kā biedējošā glezā.”
“Tie ir slepenie aģenti – lieliski nomaskējušies!”
“Kas viņiem padomā?! Viņi ir tik mīlīgi!”
“Vienīgais pieņemamais iemesls, lai grābtu lapas.”
“Gribētos zināt, kurš no viņiem to izdomāja pirmais – un kā pierunāja otru pievienoties!”
Video īsā laikā ieguvis simtiem tūkstošu skatījumu, un daudzi atzīst – šis ir viens no tiem sirsnīgajiem mirkļiem, kas pierāda, cik smieklīgi var būt mūsu četrkājainie draugi.