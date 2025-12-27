Stiprais vējš neatkāpjas: glābēji saņēmuši desmitiem izsaukumu par vētras radītajiem postījumiem 33
Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju plkst. 20:48
Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām, informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste.
Lielākajā daļā gadījumu koki bija nokrituši uz ceļa braucamās daļas, bet dažos gadījumos – iekrituši elektropārvades līnijās.
Ventspilī, Lielajā prospektā, glābēji demontēja no piecstāvu dzīvojamās mājas atrautu jumta plāksni, bet Dienvidkurzemes novada Aizputē – stalažas, kuras bija atrāvušās no mājas sienas un draudēja nokrist uz ietves un brauktuves.
Kurzemē uz vēja nodarīto postījumu vietām saņemti 13 izsaukumi, Rīgas reģionā – 12, Vidzemē un Zemgalē – katrā pa sešiem, Rīgā – trīs, bet Latgalē – viens.
Lielākajā daļā gadījumu vēja radītās sekas likvidēja VUGD ugunsdzēsēji glābēji, bet mazliet vairāk nekā desmit gadījumos informācija par notikumiem tika nodota brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, informēja Gribuste.
Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi.
Sestdienas pēcpusdienā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti elektrības atslēgumi
Sestdienas pēcpusdienā, pieņemoties spēkā vējam, Latvijā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti atslēgumi elektrotīklā, liecina AS “Sadales tīkls” apkopotā informācija.
Visvairāk neplānotu atslēgumu elektrotīklā – virs 60 – reģistrēti Rīgā un tās apkārtnē, nepilni 20 neplānoti atslēgumi fiksēti Kurzemes centrālajā daļā, vēl daži – Vidzemes rietumu daļā, bet divi – Ludzas pusē.
Turpretim Zemgalē, Vidzemes austrumu daļā, kā arī lielākajā daļā Latgales neplānoti elektrolīniju atslēgumi pagaidām nav reģistrēti.
Brīdina par ūdens līmeņa paaugstināšanos Rīgā
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludinājis dzelteno brīdinājumu par ūdens līmeņa paaugstināšanos Rīgā.
Paredzams, ka tuvāko stundu laikā Rīgā ūdens līmenis paaugstināsies līdz +115…+130 centimetriem.
Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 17 līdz svētdienas plkst. 6.
Dzeltenais brīdinājums nozīmē, ka var applūst plūdiem visvairāk pakļautās teritorijas.
Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē stiprs vējš kopā ar augstiem viļņiem var izraisīt būtisku ūdens līmeņa paaugstināšanos.
Pārvietojoties plūdu apdraudētajās teritorijās, ir jāievēro piesardzība.
Tieši šobrī ventiņos pūš nikni, bezvēju un siltumu kā daudzi citi esam raduši omulīgā kafejnīcā, kur visiem ēdājiem brīdinājums sāka skanēt reizē. Operatīvi! pic.twitter.com/SqRcH8niHz
— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) December 27, 2025
🌬️Šodien līdz plkst. 16:00 stiprākās brāzmas ir fiksētas piekrastes novērojumu stacijās – Ventspilī 23 m/s un Daugavgrīvā 22 m/s (piekrastē ir spēkā oranžais brīdinājums).
Vakarā un naktī vējš turpinās pastiprināties.
⚠️https://t.co/6fNqDaCHHs pic.twitter.com/emCYnrWArX
— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 27, 2025