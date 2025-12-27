Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Ilustratīvs foto.

Stiprais vējš neatkāpjas: glābēji saņēmuši desmitiem izsaukumu par vētras radītajiem postījumiem 33

LETA, LA.lv
17:22, 27. decembris 2025
Ziņas Dabā

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju plkst. 20:48

Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Lasīt citas ziņas

Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām, informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste.

Lielākajā daļā gadījumu koki bija nokrituši uz ceļa braucamās daļas, bet dažos gadījumos – iekrituši elektropārvades līnijās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pēc telefonsarunas ar Trampu Kremlis nosauc nosacījumu kara izbeigšanai Ukrainā
“Man tikko bija ļoti laba telefonsaruna.” Tramps pirms tikšanās ar Zelenski vēršas pēc padoma pie Putina
“Noveļos uz vēdera un auto spēks mani šļūkus velk pa asfaltu…” Liesma piedzīvojusi visai biedējošu situāciju, kas vēlreiz atgādina, cik trausla ir dzīvība

Ventspilī, Lielajā prospektā, glābēji demontēja no piecstāvu dzīvojamās mājas atrautu jumta plāksni, bet Dienvidkurzemes novada Aizputē – stalažas, kuras bija atrāvušās no mājas sienas un draudēja nokrist uz ietves un brauktuves.

Kurzemē uz vēja nodarīto postījumu vietām saņemti 13 izsaukumi, Rīgas reģionā – 12, Vidzemē un Zemgalē – katrā pa sešiem, Rīgā – trīs, bet Latgalē – viens.

Lielākajā daļā gadījumu vēja radītās sekas likvidēja VUGD ugunsdzēsēji glābēji, bet mazliet vairāk nekā desmit gadījumos informācija par notikumiem tika nodota brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, informēja Gribuste.

Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.

Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi.

Sestdienas pēcpusdienā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti elektrības atslēgumi

Sestdienas pēcpusdienā, pieņemoties spēkā vējam, Latvijā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti atslēgumi elektrotīklā, liecina AS “Sadales tīkls” apkopotā informācija.

Visvairāk neplānotu atslēgumu elektrotīklā – virs 60 – reģistrēti Rīgā un tās apkārtnē, nepilni 20 neplānoti atslēgumi fiksēti Kurzemes centrālajā daļā, vēl daži – Vidzemes rietumu daļā, bet divi – Ludzas pusē.

Turpretim Zemgalē, Vidzemes austrumu daļā, kā arī lielākajā daļā Latgales neplānoti elektrolīniju atslēgumi pagaidām nav reģistrēti.

Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.

Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi.

Brīdina par ūdens līmeņa paaugstināšanos Rīgā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludinājis dzelteno brīdinājumu par ūdens līmeņa paaugstināšanos Rīgā.

Paredzams, ka tuvāko stundu laikā Rīgā ūdens līmenis paaugstināsies līdz +115…+130 centimetriem.

Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 17 līdz svētdienas plkst. 6.

Dzeltenais brīdinājums nozīmē, ka var applūst plūdiem visvairāk pakļautās teritorijas.

Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē stiprs vējš kopā ar augstiem viļņiem var izraisīt būtisku ūdens līmeņa paaugstināšanos.

Pārvietojoties plūdu apdraudētajās teritorijās, ir jāievēro piesardzība.

Kā ziņots, LVĢMC izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.

Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijā izsludināts oranžais brīdinājums par stipru vēju – iespējami postījumi
Labāk palikt mājās! Rīdzinieki aicināti neapmeklēt parkus un kapsētas
FOTO. Pacel acis uz augšu – gaidāms īsts debesu šovs! Plosās spēcīga magnētiskā vētra
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.