Ukraiņi iesaka krieviem bēgt no Krievijas: Peskova vārdi liek izdarīt satraucošus secinājumus 3
Krievijas prezidenta preses sekretāra Dmitrija Peskova pēdējie izteikumi izraisījuši spekulācijas par iespējamu jaunu mobilizācijas vilni Krievijā. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes (NDAP) Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovaļenko uzskata, ka Kremļa retorikas maiņa nav nejauša un var liecināt par gatavošanos mobilizācijai jau šoruden.
Pēdējā laikā Dmitrijs Peskovs savās publiskajās uzstāšanās reizēs arvien biežāk Krievijas iebrukumu Ukrainā dēvē par karu. Iepriekš Kremļa amatpersonas konsekventi izvairījās no šī termina, lietojot apzīmējumu “speciālā militārā operācija”.
Intervijā Šveices izdevumam “Die Weltwoche Peskovs” atklāti runāja par karu, vienlaikus apgalvojot, ka tas varētu beigties, ja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieņemtu lēmumu izvest Ukrainas armiju no Donbasa un citām Ukrainas teritorijām, kuras Krievija ir pasludinājusi par savām un iekļāvusi savā konstitūcijā.
Ukrainas NDAP Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovaļenko uzskata, ka šāda retorikas maiņa ir apzināta.
“Tā ir apzināta Krievijas iedzīvotāju informatīvā sagatavošana mobilizācijai, kuru Krievija apsver rudenī. Tāpat arī ierobežojumiem, ko tā nesīs līdzi, tostarp aizliegumam izbraukt no Krievijas. Tāpēc Krievijas iedzīvotājiem būtu vēlams jau tagad sākt pamest valsti, jo frontes nulles līnijā Krievijas karavīrs dzīvo no 15 līdz 30 minūtēm,” savā “Telegram” kanālā raksta Kovaļenko.
Tikmēr projekts “Možem objasņitj”, atsaucoties uz Kremlim pietuvinātu avotu, ziņo, ka Krievijas Ārlietu ministrija sākusi izstrādāt likumprojektu, kas paredzētu izceļošanas vīzu ieviešanu.
Saskaņā ar publikācijā pausto ieceri izceļot uz tā dēvētajām “nedraudzīgajām valstīm” varētu būt atļauts tikai organizētu tūristu grupu sastāvā, kurās būtu vismaz desmit cilvēki, ar pavadošo personu un iepriekš apstiprinātu maršrutu.
Pēc izdevuma vērtējuma, šādas ieceres izstrāde varētu liecināt par gatavošanos ieviest papildu ierobežojumus Krievijas iedzīvotāju izceļošanai no valsts, ja tiktu izsludināts jauns mobilizācijas vilnis. Vienlaikus oficiāli Krievijas varasiestādes par šādu lēmumu pagaidām nav paziņojušas.