Foto EPA/LETA

“Starp rindām nolasās…” Raimonds Bergmanis vērš uzmanību uz svarīgiem valsts drošības aspektiem 0

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LA.LV
20:44, 11. jūlijs 2026
Viedokļi

Raimonda Bergmanis ir Saeimas deputāts (AS), Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs, 15. Saeimas deputāta amata kandidāts – nesen, viesojoties TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, viņš iezīmējis interesantas sakarības, kam vērts pievērst uzmanību un lasīt starp rindām.

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Ir vērts ieskatīties skaitļos! Raimonds atceroties pērnā gada NATO parlamentāro asableju Monreālā un noslēguma tikšanos, kur ASV demonstrēja savas apņemšanās, uz ko viņi cer nākotnē.

Kanāda rezervistu skaitu plāno palielināt līdz 29 tūkstošiem, savukārt Latvijas apņemšanās ir palielināt līdz 31 tūkstotim! Padomājiet paši, cik tas ir proporcionāli pret Latvijas un Kanādas iedzīvotāju skaitu!

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Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs te iestarpina jautājumu par to, vai aktuālos lēmumus ir jāspēj lasīt arī starp rindiņām. Uz to Raimonds Bergmanis atbild apstiprinoši.

Te zemtekstā skaidro nolasoties, ka Krievija kādreiz nākotnē atkal var būt draugs.

Tāpat viņš norāda, ka šobrīd jau būtībā esam nonākuši aukstā kara stāvoklī.

Plašāku viedokli skatiet pievienotajā video!

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