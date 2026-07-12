Nezini, ko darīt ar kabaci? Pārvērt to kraukšķīgā uzkodā – kabaču standziņās 0
Kad kabaču sezona ir pilnā sparā, šī ir viena no vienkāršākajām un gardākajām idejām, kā tos pārvērst kraukšķīgā uzkodā. Zeltainas, siera garozā apvilktas standziņas, kas lieliski garšo ar krējuma mērci.
Ar recepti dalās Māra Ziemele (@edamskaisti).
Sastāvdaļas:
* 1 vidēja izmēra kabacis vai 2–3 cukini
* 2 olas
* 60 g miltu
* 60 g rīvmaizes
* 60 g cietā siera
* garšvielas (sāls, pipari, zaļumu maisījums)
* nedaudz eļļas
* skābais krējums
* garšvielas (sāls, pipari, garšaugu maisījums pēc izvēles)
Pagatavošana
1. Kabaci sagriež vienāda izmēra standziņās, izņemot vidus daļu ar sēklām.
2. Sagatavo trīs bļodas: vienā milti ar garšvielām, otrā sakultas olas, trešajā rīvmaize sajaukta ar rīvētu sieru.
3. Katru kabača standziņu apviļā miltos, tad olā un visbeidzot siera–rīvmaizes maisījumā.
4. Kārto uz viegli ieeļļotas cepamās plātnes.
5. Cep 200 °C apmēram 9–12 min “air fryer” vai ~15 min cepeškrāsnī, līdz zeltainas.
6. Kabaču standziņas pasniedz ar krējuma mērci.
Lai labi garšo!