VIDEO. Lieldienu salas noslēpums ir atklāts: zinātnieki apstiprina – milzu statujas patiešām "staigāja"
Gadu desmitiem pētnieki lauzījuši galvas par to, kā Lieldienu salas (Rapa Nui) iedzīvotāji spējuši pārvietot savas ikoniskās moai statujas, kas sver desmitiem tonnu.
Tagad, pateicoties fizikai, 3D modelēšanai un praktiskiem eksperimentiem, pētnieku komanda, kurā piedalījās arī Bingemtonas Universitātes (Ņujorka, ASV) antropoloģijas profesors Karls Lipo, ir apstiprinājusi – statujas patiešām “staigāja”. Šo “staigāšanu” varēja paveikt ar pāris virvēm un pārsteidzoši maz cilvēkiem.
Izpētot gandrīz 1000 moai statuju, profesors Lipo un viņa kolēģis Terijs Hants no Arizonas Universitātes secināja, ka Rapa Nui iedzīvotāji, iespējams, pārvietoja statujas šūpojot tās uz priekšu un atpakaļ, izmantojot zigzaga kustību pa speciāli veidotiem ceļiem.
Iepriekšējie eksperimenti jau pierādīja, ka moai var pārvietot vertikāli stāvus, nevis guļus uz koka sliedēm, kā tika uzskatīts agrāk.
“Kad statuja sāk kustēties, tas vairs nav grūti – cilvēki velk tikai ar vienu roku. Kustība ir energoefektīva un pārsteidzoši ātra,” stāsta Lipo. “Grūtākais ir tikai iedabūt to kustībā.”
Lai saprastu, kā kustētos lielākas statujas, komanda izveidoja augstas izšķirtspējas 3D modeļus, analizējot to formu. Tika atklāts, ka platie D-veida pamati un neliels slīpums uz priekšu palīdz radīt līdzsvarotu šūpošanās kustību, kas padara “iešanu” iespējamu.
Lai pārbaudītu teoriju praksē, pētnieki uzbūvēja 4,35 tonnas smagu moai repliku ar šīm īpašībām. Ar tikai 18 cilvēku palīdzību viņi spēja pārvietot statuju 100 metrus 40 minūtēs – daudz ātrāk nekā iepriekšējos mēģinājumos.
“Fizika darbojas. Jo lielāka statuja, jo vairāk mūsu teorija apstiprinās – tas ir vienīgais loģiskais veids, kā tās varēja pārvietot,” saka Lipo.
Arī Rapa Nui ceļi sniedz papildu pierādījumus. Tie bija aptuveni 4,5 metrus plati ar nedaudz ieliektu formu, kas lieliski palīdzēja noturēt statujas līdzsvarā kustības laikā.
“Katru reizi, kad viņi pārvietoja statuju, viņi faktiski būvēja jaunu ceļa posmu. Ceļš bija daļa no kustības procesa,” skaidro Lipo.
Rapa Nui bieži tiek apvīta ar teorijām un mītiem, kas balstīti uz minējumiem, nevis pierādījumiem. Šis pētījums izceļas ar to, ka teorija tika pārbaudīta zinātniski un eksperimentāli.
“Cilvēki ir izdomājuši visādus stāstus, bet reti kurš ir mēģinājis tos pārbaudīt praksē. Mēs parādījām, ka patiesībā iespējams zinātniski izskaidrot pagātni,” saka Lipo.
Lipo uzsver, ka šis pētījums ir arī cieņas apliecinājums Rapa Nui cilvēkiem, kas ar ierobežotiem resursiem paveica neticamu inženiertehnisku brīnumu.
“Tas pierāda, cik gudri viņi bija. Viņi atrada risinājumu, kas atbilda viņu iespējām. Mums ir daudz, ko no viņiem mācīties,” viņš saka.