VIDEO. “Lūk, kā izskatās cieņa!” Liāna Langa slavē LTV žurnālistu Gintu Amoliņu sarunā ar “Azov” štāba priekšnieku 0
Kvantitāte nav galvenais, un nav jābaidās no ienaidnieka izmēra – tā intervijā LTV sacīja Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpusa “Azov” štāba priekšnieks Arsens Dmitriks, pazīstamas arī kā “Lemko”. Viņš bija ieradies Latvijā, lai tiktos ar Latvijas bruņoto spēku pārstāvjiem, un uzsvēra, ka galvenais ir neapstāties. Kas ir svarīgs mūsu aizsardzībā, un kam jāpievērš uzmanība, lai nepieļautu kara izcelšanos?
Par to, kas, viņaprāt, ir svarīgs Latvijas aizsardzībā, un pie kā vēl jāpiestrādā, ar “Lemko” sarunājās Latvijas Televīzijas ārvalstu ziņu korespondents Gints Amoliņš.
Sarunu ikviens var noskatīties pievienotajā video, tomēr šoreiz soctīklos tika pamanīts cits aspekts.
Lūk, kā izskatās cieņa – LTV žurnālists Gints Amoliņš ar AZOV štāba priekšnieku sarunājas Ukrainas valsts valodā!
Krieviem, kuri ik uz soļa Latvijā uzbāžas latviešiem ar krievijas valsts valodu, nav nekādas cieņas! #AtkrieviskoLatviju pic.twitter.com/pWRb1dLl4O
— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 15, 2025