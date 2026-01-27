VIDEO. Cilvēcība augstā līmenī! Ļvivā autobusa vadītājs uzņem salonā klaiņojošu suni, lai tas nesaltu 0

Ļvivā sociālajos tīklos plašu atzinību izpelnījies kāds sirsnīgs ikdienas notikums – pilsētas autobusa vadītājs Petro Kročmalnijs aukstā ziemas dienā uz laiku ielaida salonā klaiņojošu suni, lai tas varētu sasildīties.

Pašvaldības uzņēmuma autobusa vadītājs savā maršrutā pamanīja suni, kurš pats piegāja pie durvīm un, paceļot ķepu, it kā lūdza ielaist iekšā. Vadītājs dzīvnieku neizdzina, bet ļāva tam braukt līdzi vairākas pieturas.

“Pieturā suns pienāca pie durvīm, pacēla ķepu – es atvēru, un viņš iekāpa. Pabrauca ar mani dažas pieturas un pēc tam pats izkāpa,” stāsta Petro.

Zināms, ka Petro Kročmalnijs ir kara veterāns, kurš pēc gūtas traumas atgriezies civilajā dzīvē. Pašvaldības uzņēmums norāda, ka ziemas laikā viņu darbinieki īpaši cenšas palīdzēt klaiņojošiem dzīvniekiem.

Tikmēr Ļvivas pilsētas dome aukstuma periodā atļāvusi suņiem un kaķiem uzturēties visās pašvaldības ēkās. “Prognozes liecina, ka sals turpināsies arī tuvākajās dienās, un tas ir izaicinājums ikvienam,” norādījis Ļvivas vicemērs Andrijs Moskaļenko.

