Krasta iela.
Krasta iela.
Foto. Edijs Pālens

Arī šai ērai pienācis gals – “Sky” slēdz veikalu Krasta ielā 0

LA.LV
19:54, 27. janvāris 2026
Ziņas Ekonomika

Lielveikalu tīkls “Sky” slēdzis veikalu Rīgā, Krasta ielā, novēroja aģentūra LETA.

Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Lasīt citas ziņas

Aģentūrai LETA uzņēmums pagaidām nav sniedzis komentāru par veikala slēgšanu.

Informācija “Firmas.lv” liecina, ka “Sky” veikalu pārvaldītājam SIA “Skai Baltija” šogad 21. janvārī bija reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 930 617 eiro apmērā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dārgākās pilsētas pasaulē, kurās dzīvot: sešas no tām atrodas vienā valstī
Kokteilis
Zelta kāzas – Jarāns jau sarūpējis sieviņai siltu pārsteigumu un dalās ar kādu gudru padomu
Pensionār, neapdali sevi! Zini nianses par “nodokļu grāmatiņu” un saņem vairāk naudiņas

“Skai Baltija” 2024. gadā strādāja ar 23,741 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17,3% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta zaudējumus 2,625 miljonu eiro apmērā.

Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 300 000 eiro. “Skai Baltija” vienīgais īpašnieks ir Aivars Rubenis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņi reāli skrien virsū kā traki suņi!” Apmeklētāji sūdzas par uzbāzīgiem darbiniekiem tirdzniecības centros
TV24
“Īpašnieks nu stājas pats aiz veikala letes,” situācijas reģionos patiesībā ir traģiska…
Pie apvāršņa atgriezusies sena krāpšanas shēma – iedzīvotājus “medī” pat iepirkšanās centros
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.