VIDEO. "Mans tēvs bija ļoti agresīvs. Siksna, tas sīkums, bija kulaks…": Raimonds Elbakjans atklāj, ka bērnībā cietis no vardarbības







“Ghetto Games” dibinātājs Raimonds Elbakjans TV24 pārraidē “Baltās sarunas”, sarunājoties ar žurnālistu Armandu Puči, atcerējies savu bērnību – lai arī nācis no kārtīgas un labi situētas ģimenes, tomēr cietis no vardarbības, kas nākusi no tēva puses.

“Mans tēvs bija ļoti agresīvs. Pirmo reizi tu nesadzirdi, otro reizi tu nesadzirdi un trešo reizi tu dabū pa ausīm,” – Raimonds atceras savu bērnības pieredzi un stāsta, ka siksna, tas esot bijis sīkums, bija kulaks…

“Es pie tās agresijas biju pieradis,” – viņš atzīst. “Tikai tad, kad sāku darboties ar “Ghetto Games”, man nācās ieraudzīt un pieņemt atšķirīgo. Var teikt, ka aptuveni 28 gados es iemācījos pieņemt atšķirīgu viedokli,” – atceras Raimonds un teic, ka līdz tam viņam to izdarīt bijis ļoti grūti.

Jautāts, kā beigusies agresija ģimenē, Raimonds stāsta, ka pusaudža vecumā “atbildējis”.

“14 gados es atbildēju ar to pašu un kopš tā brīža vairs uz mani nekad nepacēla roku… To vietu zem saules nācās izcīnīt ar spēku,” – atceras “Ghetto Games” dibinātājs.