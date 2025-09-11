VIDEO. Miljons dolārus vērta jahta nogrimst 15 minūtes pēc pirmā brauciena 6
Turcijā nogrimusi pavisam jauna luksusa jahta tikai dažas minūtes pēc tās pirmā brauciena. Ekskluzīvā kuģa vērtība sasniedz gandrīz vienu miljonu dolāru.
Aptuveni 26 metrus garā jahta “Dolce Vento”, kuras cena tiek lēsta ap 940 000 dolāru, tika palaista ūdenī Zonguldakas provinces Eregli rajonā, Melnās jūras piekrastē. Taču jau pēc aptuveni 15 minūtēm tā sāka bīstami sasvērties uz vienu sānu un pamazām nogrima.
Notikušo fiksējuši aculiecinieki, kuru video redzams, kā jahta sākotnēji mierīgi ieiet ūdenī, bet drīz vien zaudē līdzsvaru un pazūd zem ūdens.
Laivā atradās īpašnieks, kapteinis un divi apkalpes locekļi. Visi četri paspēja laikus ielēkt jūrā un bez savainojumiem aizpeldēt līdz krastam. Notikuma vietā nekavējoties ieradās krasta apsardze un ostas dienesti, kas izveidoja drošības perimetru.
Kuģu būvētavas pārstāvji paziņoja, ka negadījuma iemesli tiek izmeklēti. Tiks veikta tehniskā ekspertīze, lai noteiktu, kas izraisīja jahtas nogrimšanu.