LA.LV
14:46, 23. janvāris 2026
Gada izskaņā vienmēr tiek publicēts populārāko bērnu vārdu saraksts, tādējādi mēs uzzinām vārdu tendences. Bet vai kāds ir papētījis dziļāk retāko personvārdu sarakstu? Tur atrodami īsti brīnumi.

Lūk “TikTok” plaši pazīstamais satura veidotājs Saša šos vārdus parāda video un komentē arī savas domas par dažiem spilgtākajiem vārdiem.

