“Mums veidojas “šķēres” – nabadzīgais un bagātais gals.” Gulbe par sociālajām atšķirībām Latvijā 0
Ingūna Gulbe, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja, TV24 raidījumā “Ziņu Top” norāda, ka Latvijā arvien izteiktāk veidojas sociālās “šķēres” – starp nabadzīgo un bagāto galu.
Gulbe atzīst, ka ir pozitīvi, ka tiek domāts par lietusmežu neizciršanu vai vistu turēšanu brīvībā. Tas, viņasprāt, liecina, ka sabiedrība dzīvo salīdzinoši labi. Tomēr pastāv nopietna problēma, kas kļūst arvien izteiktāka – ekonomiskās atšķirības sabiedrībā.
Eksperte salīdzina situāciju ar Āfriku – ir nabadzīgais gals un bagātais gals, kas viens otru nesaprot un bieži nezina par otra eksistenci.
Gulbe norāda, ka regulāri pārbauda cenas lielveikalos. “Kad es eju uz veikalu “Mego” Latgales priekšpilsētā un pēc tam uz “Sky”, tās ir divas dažādas pasaules – tur nav nekā kopīga,” viņa dalās novērojumā.
Ekspertes prāt vislielākais satraukums rodas, ka bagātā gala izaugsme bieži vien balstās uz valsts un pašvaldību algām, nevis uzņēmējiem, kas izlēmuši riskēt.
“Tas rada neticību cilvēkos: kāpēc man vajadzētu nodarboties ar uzņēmējdarbību? Atkal būs nodokļi, bailes, ka kaut kas būs nepareizi izdarīts un pienāksies sods,” skaidro Gulbe.
Gulbe arī piebilst, ka reizēm pasākumos cilvēki tiek nostādīti dažādās kategorijās, un viņas skatījumā tas ir briesmīgi.