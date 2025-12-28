“Mums veidojas “šķēres” – nabadzīgais un bagātais gals.” Gulbe par sociālajām atšķirībām Latvijā 0

LA.LV
17:10, 28. decembris 2025
Viedokļi

Ingūna Gulbe, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja, TV24 raidījumā “Ziņu Top” norāda, ka Latvijā arvien izteiktāk veidojas sociālās “šķēres” – starp nabadzīgo un bagāto galu.

Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada
Veselam
Pārsteigti pat paši zinātnieki: tava dibena forma atklāj, vai tev draud kāda nopietna slimība
Lasīt citas ziņas

Gulbe atzīst, ka ir pozitīvi, ka tiek domāts par lietusmežu neizciršanu vai vistu turēšanu brīvībā. Tas, viņasprāt, liecina, ka sabiedrība dzīvo salīdzinoši labi. Tomēr pastāv nopietna problēma, kas kļūst arvien izteiktāka – ekonomiskās atšķirības sabiedrībā.

Eksperte salīdzina situāciju ar Āfriku – ir nabadzīgais gals un bagātais gals, kas viens otru nesaprot un bieži nezina par otra eksistenci.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mūžībā devies parabobslejists Alvils Brants
“Šis baigi labi, jo bija tikai Ekonomikas, Finanšu, Militārā, pašvaldības un Valsts.” Ar jauno gadu Latvijā sāks darboties jauna policijas iestāde
Viņš tiešām to pateica? Putina uzruna liek uzdot vairākus svarīgus jautājumus

Gulbe norāda, ka regulāri pārbauda cenas lielveikalos. “Kad es eju uz veikalu “Mego” Latgales priekšpilsētā un pēc tam uz “Sky”, tās ir divas dažādas pasaules – tur nav nekā kopīga,” viņa dalās novērojumā.

Ekspertes prāt vislielākais satraukums rodas, ka bagātā gala izaugsme bieži vien balstās uz valsts un pašvaldību algām, nevis uzņēmējiem, kas izlēmuši riskēt.

“Tas rada neticību cilvēkos: kāpēc man vajadzētu nodarboties ar uzņēmējdarbību? Atkal būs nodokļi, bailes, ka kaut kas būs nepareizi izdarīts un pienāksies sods,” skaidro Gulbe.

Gulbe arī piebilst, ka reizēm pasākumos cilvēki tiek nostādīti dažādās kategorijās, un viņas skatījumā tas ir briesmīgi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šādas algas nesaņem pat ķirurgi!” Sieviete “norauj šoku” uzzinot, kādu samaksu par darbu prasa apkopēja
RAKSTA REDAKTORS
“Es strādāju divos darbos, bet iekrāt neko nevaru, aug divas meitas, vēl kredīts!” Latvijas Radio 2 ētera balss Kaspars par reālo ekonomisko situāciju Latvijā
RAKSTA REDAKTORS
“Tā ir netaisnība, kāpēc mūs soda?” Laura atklāj, ka tūkstošiem sieviešu Latvijā patiesībā saņems mazāku pensiju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.