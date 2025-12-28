Foto. pexels-filirovska

Kāpēc enerģijas dzērieni izraisa nevis mundrumu, bet tieši pretēji – nogurumu: nosaukti 5 iemesli 0

20:43, 28. decembris 2025
Enerģijas dzērieni sniedz ātru enerģijas uzplūdu, taču bieži vien pēc tam seko noguruma un atslābuma vilnis. Galvenie iemesli, kāpēc pēc tiem jūties vēl nogurušāks, ir cukura līmeņa svārstības, kofeīna efekti, atūdeņošanās un miega traucējumi.

Enerģijas dzērieni dod īslaicīgu enerģijas lādiņu, bet pēc tam sekas parasti ir pretējas – nogurums, jo dzērienā ir daudz cukura un kofeīna, kas traucē miegu un izraisa vēl lielāku nogurumu.

Atūdeņošanās

Enerģijas dzērienos ir daudz kofeīna, kas darbojas kā diurētiķis – liek organismam izvadīt vairāk šķidruma, nekā tas uzņem. Rezultāts – viegla vai pat vidēji smaga atūdeņošanās. Vieglas atūdeņošanās pazīmes ir tumšs urīns, sausa mute, nogurums, galvassāpes, muskuļu krampji un slāpes. Smagākas atūdeņošanās gadījumā var parādīties reibonis, apjukums, ģībonis un ātra sirdsdarbība.

Cukura sabrukums («sugar crash»)

Lielākā daļa enerģijas dzērienu satur milzīgu cukura devu (fruktozi, glikozi vai augstas fruktozes kukurūzas sīrupu). Pēc izdzeršanas cukura līmenis asinīs strauji uzlec, bet pēc tam tikpat strauji nokrītas – tā ir reaktīvā hipoglikēmija. Simptomi parādās 1–2 stundu laikā: nogurums, miegainība, grūtības koncentrēties un pazemināta modrība.

Kofeīna atkarība un abstinence

Regulāri dzerot enerģijas dzērienus, organisms pierod pie kofeīna (attīstās tolerance). Lai iegūtu to pašu efektu, ar laiku vajag arvien vairāk. Ja pēkšņi samazini devu vai pārtrauc, sākas kofeīna abstinences sindroms – aizkaitināmība un dusmas, galvassāpes, spēcīgs nogurums un miegainība, grūtības koncentrēties un slikta dūša.

Kofeīna tolerance

Jo biežāk dzer enerģijas dzērienus, jo mazāks ir efekts. Beigās enerģijas dzēriens vairs nedod enerģiju – tu vienkārši atgriezies pie «bāzes» noguruma līmeņa, bet tagad ar lielāku devu kofeīna organismā.

Miega cikla traucējumi

Kofeīns bloķē adenozīna (dabīgā «miega ķīmiskā viela») receptorus, tāpēc īstermiņā jūties možāks. Taču vakarā vai naktī tas traucē iemigt un samazina dziļā miega kvalitāti. Rezultāts – nākamajā dienā esi vēl nogurušāks, lai gan vakarā «uzlādējies».

