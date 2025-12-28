Zaporižjas AES.
18:21, 28. decembris 2025
Ukraina un Krievija ir vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas, kas ļāvis sākt remontdarbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, paziņoja ANO Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi.

“Grosi pateicas abām pusēm par vienošanos par šo jauno pagaidu “klusuma logu”, lai atsāktu elektroenerģijas pārvadi starp Zaporižjas AES sadales stacijām un Zaporižjas termoelektrostaciju, kas veicinās kodoldrošības uzlabošanu,” sociālajā tīklā “X” raksta IAEA.

Krievijas spēki sagrāba Zaporižjas atomelektrostaciju pirmajās iebrukuma Ukrainā nedēļās 2022. gada sākumā.

ASV rosinātais 20 punktu miera plāns paredz, ka krievu ieņemto Zaporižjas atomelektrostaciju kopīgi vadīšot Ukraina, Krievija un ASV, kas Kijivai nav pieņemams.

