Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Foto: SHUTTERSTOCK

Sasniedzi 30 gadu slieksni, un nākamais rīts pēc ballītes liek domāt, ka neizdzīvosi? Tā nav sagadīšanās… 0

LA.LV
22:09, 28. decembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Tiem, kuriem pāri divdesmit un, kuri vēl joprojām jūtas jauni un enerģijas pilni – izbaudiet to, kamēr varat. Farmaceits apstiprināja, ka kļūstot vecākiem, atkopšanās pēc ballītēm tiešām kļūst ievērojami smagāka un ilgāka.

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kokteilis
Kādi notikumi 2026. gadā satricinās Latviju? Mākslīgais intelekta pareģojums par politiķiem ir īpaši intriģējošs
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada 12
Lasīt citas ziņas

Tuvojoties svētku sezonai, daudzi biežāk bauda alkoholiskus dzērienus, un gandrīz visi aizdomājas, kāpēc nākamajā rītā galvassāpes ir stiprākas un kāpēc atjaunošanās aizņem vairāk laika nekā agrāk.

“Novecojot, aknas alkoholu pārstrādā lēnāk, un arī miegs kļūst trauslāks. Kopā šie faktori būtiski pastiprina paģiras pēc 30 gadu vecuma. Taču aizkulisēs notiek vēl vairāki procesi,” skaidro farmaceits Ians Buds.
CITI ŠOBRĪD LASA
Putinās ne pa jokam! Sinoptiķi brīdina, ka vietām gaidāma sniega vētra un 20 centimetrus bieza sniega kārta
Ogres novadā notikusi traģiska autoavārija: ir bojāgājušie un ievainotie
Vācijas kriminālpolicijas vadītājs ir pārliecināts, ka Krievija cenšas vājināt demokrātiju: viņš aicina iestādes rīkoties

Saskaņā ar speciālista teikto, organismam novecojot, tas ražo mazāk enzīmu, kas nepieciešami acetaldehīda – alkohola metabolisma toksiskā blakusprodukta – sadalīšanai. Līdz ar to, šī viela organismā saglabājas ilgāk, izraisot spēcīgākas galvassāpes, sliktu dūšu un vispārēju “saindēšanās” sajūtu.

Turklāt pēc 30 dzīve kļūst saspringtāka – vairāk darba pienākumu, pārslodzes un nekonsekvents miegs. “Stresa hormoni, piemēram, kortizols, pastiprina alkohola iedarbību un palēnina atjaunošanos. Daudzi pieaugušie ir arī hroniski dehidrēti, tāpēc alkohola diurētiskais efekts kļūst vēl spēcīgāks,” viņš piebilst.

Vecumam līdzi nāk vēl kāda problēma – samazināta izturība un lielāka atbildība. “Lielākajai daļai vairs nav iespējas visu nākamo dienu nogulēt gultā, lai atgūtos,” norāda farmaceits.

Alkohols arī būtiski traucē REM miegu, un tas noved pie sliktākas miega kvalitātes. “Iekaisuma līmenis ar vecumu pieaug, bet alkohols to vēl vairāk pastiprina,” skaidro Buds.

“Nav tā, ka 30 gadu vecumā pēkšņi kļūstiet “vājāks” dzeršanā. Vienkārši mainās jūsu ķermenis, dzīvesveids un atjaunošanās mehānismi. Paģiras ne vienmēr ir smagākas – jūs vienkārši vairs neatgūstaties tik ātri.”

Kā mazināt paģiras svētku laikā?

Farmaceits sniedz arī padomus, kā mazināt nepatīkamās sajūtas.

Pirmkārt – uzmanieties no saldajiem kokteiļiem. “Cukurs tieši neizraisa paģiras, bet veicina dehidratāciju un straujas cukura līmeņa svārstības, kas pastiprina sliktu dūšu, galvassāpes un nogurumu,” skaidro Buds.

Speciālists iesaka dot priekšroku stiprajiem dzērieniem. “Degvīns un džins satur mazāk radniecīgu vielu nekā tumšie stiprie dzērieni, īpaši, ja tie ir labi destilēti. Tie parasti izraisa maigākas paģiras, ja vien tos nesajauc kopā ar saldiem dzērieniem.”

Vai pēc dzeršanas drīkst lietot “Paracetamolu”?

Arī šeit jāpievērš uzmanība.

“”Paracetamola” lietošana tūlīt pēc intensīvas alkohola lietošanas nav vēlama aknu pārslodzes dēļ. “Ibuprofen” nākamajā rītā, lietots kopā ar maltīti, parasti ir drošāka izvēle galvassāpju mazināšanai,” viņš norāda.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Vardarbība un izjukušas ģimenes: politiķis atklāj alkohola patieso cenu
Kokteilis
Var beigties slikti! 3 zodiaka zīmes, kurām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā labāk piebremzēt ar alkoholu
Veselam
Tas ietekmē arī seksualitāti! Kā alkohols iespaido mūsu organismu pat tad, ja lietots mazās devās?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.