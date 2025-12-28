Sasniedzi 30 gadu slieksni, un nākamais rīts pēc ballītes liek domāt, ka neizdzīvosi? Tā nav sagadīšanās… 0
Tiem, kuriem pāri divdesmit un, kuri vēl joprojām jūtas jauni un enerģijas pilni – izbaudiet to, kamēr varat. Farmaceits apstiprināja, ka kļūstot vecākiem, atkopšanās pēc ballītēm tiešām kļūst ievērojami smagāka un ilgāka.
Tuvojoties svētku sezonai, daudzi biežāk bauda alkoholiskus dzērienus, un gandrīz visi aizdomājas, kāpēc nākamajā rītā galvassāpes ir stiprākas un kāpēc atjaunošanās aizņem vairāk laika nekā agrāk.
Saskaņā ar speciālista teikto, organismam novecojot, tas ražo mazāk enzīmu, kas nepieciešami acetaldehīda – alkohola metabolisma toksiskā blakusprodukta – sadalīšanai. Līdz ar to, šī viela organismā saglabājas ilgāk, izraisot spēcīgākas galvassāpes, sliktu dūšu un vispārēju “saindēšanās” sajūtu.
Turklāt pēc 30 dzīve kļūst saspringtāka – vairāk darba pienākumu, pārslodzes un nekonsekvents miegs. “Stresa hormoni, piemēram, kortizols, pastiprina alkohola iedarbību un palēnina atjaunošanos. Daudzi pieaugušie ir arī hroniski dehidrēti, tāpēc alkohola diurētiskais efekts kļūst vēl spēcīgāks,” viņš piebilst.
Vecumam līdzi nāk vēl kāda problēma – samazināta izturība un lielāka atbildība. “Lielākajai daļai vairs nav iespējas visu nākamo dienu nogulēt gultā, lai atgūtos,” norāda farmaceits.
Alkohols arī būtiski traucē REM miegu, un tas noved pie sliktākas miega kvalitātes. “Iekaisuma līmenis ar vecumu pieaug, bet alkohols to vēl vairāk pastiprina,” skaidro Buds.
“Nav tā, ka 30 gadu vecumā pēkšņi kļūstiet “vājāks” dzeršanā. Vienkārši mainās jūsu ķermenis, dzīvesveids un atjaunošanās mehānismi. Paģiras ne vienmēr ir smagākas – jūs vienkārši vairs neatgūstaties tik ātri.”
Kā mazināt paģiras svētku laikā?
Farmaceits sniedz arī padomus, kā mazināt nepatīkamās sajūtas.
Pirmkārt – uzmanieties no saldajiem kokteiļiem. “Cukurs tieši neizraisa paģiras, bet veicina dehidratāciju un straujas cukura līmeņa svārstības, kas pastiprina sliktu dūšu, galvassāpes un nogurumu,” skaidro Buds.
Speciālists iesaka dot priekšroku stiprajiem dzērieniem. “Degvīns un džins satur mazāk radniecīgu vielu nekā tumšie stiprie dzērieni, īpaši, ja tie ir labi destilēti. Tie parasti izraisa maigākas paģiras, ja vien tos nesajauc kopā ar saldiem dzērieniem.”
Vai pēc dzeršanas drīkst lietot “Paracetamolu”?
Arī šeit jāpievērš uzmanība.
“”Paracetamola” lietošana tūlīt pēc intensīvas alkohola lietošanas nav vēlama aknu pārslodzes dēļ. “Ibuprofen” nākamajā rītā, lietots kopā ar maltīti, parasti ir drošāka izvēle galvassāpju mazināšanai,” viņš norāda.