Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Pavisam neierasta, bet laba kombinācija – selerijas un lazdu riekstu mafinu recepte 0

LA
23:34, 28. decembris 2025
Receptes

Autors: Lelde Jaudzema / Praktiskais Latvietis

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kokteilis
Kādi notikumi 2026. gadā satricinās Latviju? Mākslīgais intelekta pareģojums par politiķiem ir īpaši intriģējošs
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada 12
Lasīt citas ziņas

Neierasta kombinācija, kur selerijas pikantums labi papildinās kēksiņu garšu.

Sastāvdaļas

200 g selerijas saknes
200 g miltu
125 g cukura
3 olas
2 tējkarotes cepamā pulvera
1 neliels apelsīns
100 ml augu eļļas
75 g lazdu riekstu

Krēmam:

CITI ŠOBRĪD LASA
Putinās ne pa jokam! Sinoptiķi brīdina, ka vietām gaidāma sniega vētra un 20 centimetrus bieza sniega kārta
Ogres novadā notikusi traģiska autoavārija: ir bojāgājušie un ievainotie
Vācijas kriminālpolicijas vadītājs ir pārliecināts, ka Krievija cenšas vājināt demokrātiju: viņš aicina iestādes rīkoties

150 g krēmsiera
50 g pūdercukura
nedaudz apelsīna sulas un rīvētas miziņas

Pagatavošana

Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C un sa­gatavo 12 mafinu formiņas. Lielā bļodā sajauc miltus, cepamo pulveri un cukuru. Citā traukā sajauc olas, rīvētu apelsīna mizu un sulu, kā arī eļļu.

Selerijas sakni sarīvē, sasmalcina riekstus un pievieno miltu maisījumam.

Pēc tam pievieno olu maisījumu. Turpina maisīt, līdz viss vien­dabīgi sajaucies. Mīklu sapilda mafinu formiņās, lai tās būtu piepildītas līdz di­vām trešdaļām. Cep cepeškrāsnī 180 grā­dos 20–25 minūtes, līdz mafini viegli zel­taini. Gatavību pārbauda ar koka irbulī­ti – ja tas ir sauss, mafini ir gatavi. Atstāj mafinus atdzist.

Krēmam bļodā iesijā pūdercukuru, pievieno krēmsieru, šķipsniņu apelsīna mizas un nedaudz sulas. Ja krēms ir pā­rāk šķidrs, ieliek ledusskapī līdz 30 mi­nūtēm. Ja nepieciešams, pievieno vēl pūdercukuru. Kad mafini pilnībā atdzisu­ši, ar konditorejas maisiņu vai karoti uzklāj krēmu.

Var pārkaisīt ar drupinātiem lazdu riekstiem

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Banānu mafini – aromātiski, maigi un ļoti garšīgi
Burkānu sāļie kēksiņi ar sieru. Mīkla bez miltiem!
Ananāsu mafini ar kokosriekstu skaidiņām: ātri pagatavojami!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.