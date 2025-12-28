Pavisam neierasta, bet laba kombinācija – selerijas un lazdu riekstu mafinu recepte 0
Autors: Lelde Jaudzema / Praktiskais Latvietis
Neierasta kombinācija, kur selerijas pikantums labi papildinās kēksiņu garšu.
Sastāvdaļas
200 g selerijas saknes
200 g miltu
125 g cukura
3 olas
2 tējkarotes cepamā pulvera
1 neliels apelsīns
100 ml augu eļļas
75 g lazdu riekstu
Krēmam:
150 g krēmsiera
50 g pūdercukura
nedaudz apelsīna sulas un rīvētas miziņas
Pagatavošana
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C un sagatavo 12 mafinu formiņas. Lielā bļodā sajauc miltus, cepamo pulveri un cukuru. Citā traukā sajauc olas, rīvētu apelsīna mizu un sulu, kā arī eļļu.
Selerijas sakni sarīvē, sasmalcina riekstus un pievieno miltu maisījumam.
Pēc tam pievieno olu maisījumu. Turpina maisīt, līdz viss viendabīgi sajaucies. Mīklu sapilda mafinu formiņās, lai tās būtu piepildītas līdz divām trešdaļām. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 20–25 minūtes, līdz mafini viegli zeltaini. Gatavību pārbauda ar koka irbulīti – ja tas ir sauss, mafini ir gatavi. Atstāj mafinus atdzist.
Krēmam bļodā iesijā pūdercukuru, pievieno krēmsieru, šķipsniņu apelsīna mizas un nedaudz sulas. Ja krēms ir pārāk šķidrs, ieliek ledusskapī līdz 30 minūtēm. Ja nepieciešams, pievieno vēl pūdercukuru. Kad mafini pilnībā atdzisuši, ar konditorejas maisiņu vai karoti uzklāj krēmu.
Var pārkaisīt ar drupinātiem lazdu riekstiem