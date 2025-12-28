Sigita Struberga brīdina: Lielākais izaicinājums būs vispār dabūt jebkādu piekrišanu no Krievijas 0
Kā TV24 raidījumā “Globuss”, diskutējot par drošības garantijām Ukrainai, izteicās Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga, mūs sagaida virkne negatīvu aspektu, ja neizdosies ar Krieviju panākt vienošanos.
Viņa norādīja, ka ekspertu vidū izskan idejas par buferzonas izveidi Krievijas teritorijā, tomēr praksē tas ir gandrīz nereāls scenārijs. Savukārt no Ukrainas puses ir dzirdama gatavība zināmā mērā piekāpties teritoriālajos jautājumos, taču ne tādā formā, kā to pieprasa Krievija. Tas varētu nozīmēt, piemēram, noteiktu zonu izveidi Ukrainas teritorijā.
Struberga sacīja: “Runājot par to, kas tad īsti varētu notikt, jā, es arī esmu dzirdējusi šīs ekspertu versijas par to, ka tas ideālais variants būtu “buferis” Krievijas teritorijā, bet es domāju, ka mēs ļoti labi apzināmies, cik nereāli vispār ir par šo runāt, vismaz manā skatījumā, noteikti.
Savukārt tas, ko mēs dzirdam no Ukrainas puses, ir gatavība zināmā mērā piekāpties teritoriālajā jautājumā, bet ne tajā formā, par kuru runā Krievija. Un tas varētu nozīmēt arī šo zonas izveidošanu Ukrainā.”
Vienlaikus Struberga uzsvēra, ka šādam risinājumam ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu – kas uzraudzīs pamiera ievērošanu, kur tiks novilkta robežšķirtne, kādi būs drošības mehānismi un kā to visu praktiski īstenot pašreizējos apstākļos.
Tomēr, viņasprāt, lielākais izaicinājums ir vispār panākt jebkādu piekrišanu no Krievijas puses.
“Un, ko tas nozīmē mums? Krievijas nepiekrišana nozīmē tālāku Ukrainas vājināšanu. Ukrainas “noasiņošanu”. Ar ļoti smagu turēšanos pretī tam milzīgajam cilvēkresursam, kuru Krievija nekādā veidā nevērtē kā vērtību. Vienlaikus, mums jau nav noslēpums, ka pie šādiem apstākļiem ukraiņi mirst, civiliedzīvotāji cieš, Ukrainas armijas cilvēku resursi ir tādi, kādi viņi ir, un ilgstoši, kā arī Zelenskis saka, šādi turēties pretī būs sarežģīti,” sacīja Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre.
Runājot par ilgtermiņa sekām, ja Ukrainai netiks nodrošināts pietiekams atbalsts, Struberga uzsvēra, ka tas var nozīmēt tiešu drošības apdraudējumu arī mums. Kā arī – ekonomisko spiedienu un bēgļu pieplūdumu no Ukrainas.
