VIDEO. Nedēļa iesākusies raženi: balto stārķu ligzdā izšķīlušies trīs mazuļi

AS “Sadales tīkls” vēsta priecīgu ziņu – video tiešraidē redzamais balto stārķu pāris, kas ligzdo uz viena no uzņēmuma elektroapgādes balstiem, ir sagaidījis pirmos mazuļus!

“Nedēļa iesākusies raženi – stārķu ligzdā izšķīlušies trīs mazuļi! Pirmais stārķēns izšķīlās vakar, savukārt otrais un trešais šorīt. Svēteļi silda jaundzimušos un turpina perēt atlikušās olas, kuru izšķilšanās gaidāma drīzumā,” pie publicētā video vietnē “Twitter” raksta “Sadales tīkls” komanda.

Pašlaik vecāki aprūpē jau trīs cālēnus, vēl divas olas gaida šķilšanos. Kā skaidro ornitologi, visu mazuļu sekmīga izaugšana līdz lidspējas vecumam atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā barošanās iespējām ligzdas apkārtnē, stārķu pāra spējām sarūpēt barību gan sev, gan katram no mazuļiem u. tml. Ja barības nebūs pietiekoši, kāds no cālēniem var kļūt vārgs. Nespējot konkurēt ar pārējiem, tas var tikt izmests no ligzdas vai pat apēsts.

Šajā sezonā ligzdas saimniece izdējusi kopsummā sešas olas, taču pirmā tika pārmesta pāri ligzdas malai, tāpēc perētas tika piecas. Šī gada ligzdošanas sezona baltajiem stārķiem kopumā bija iesākusies trauksmaini – konkrēto ligzdu bija noskatījuši vairāki svēteļi, un aprīlī tiešraidē bija vērojamas stārķu kaujas. Līdz ar perēšanas perioda sākumu situācija pakāpeniski kļuvusi mierīgāka.

Arī pērn konkrētajā ligzdā tika perētas piecas olas, bet sekmīgi šķīlās un līdz lidspējas vecumam izauga četri jaunputni.

Latvijā ligzdo 4% stārķu no to kopējās populācijas pasaulē jeb aptuveni 13 500 putnu. No tiem apmēram 8000 ligzdas atrodas uz elektrolīniju balstiem, kas elektrības tuvuma dēļ nav droša ligzdošanas vieta. Jāņem vērā, ka balto stārķu ligzdas svars ir vidēji 400-600 kilogrami, bet ilggadējās ligzdas, īpaši salīstot, var svērt pat tonnu. Lai padarītu ligzdošanu drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan arī mazinātu elektroapgādes pārtraukumu riskus, “Sadales tīkls” zemsprieguma elektrotīklā turpina uzstādīt metāla ligzdu pamatnes. Savukārt, konstatējot bīstamas situācijas, ligzdas drošības apsvērumu dēļ no balstiem var tikt noņemtas. Tas tiek darīts ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un lielākoties – ārpus stārķu ligzdošanas sezonas.

Ja ir radusies vēlme un iespēja izmitināt stārķus savā īpašumā, ieteikumus mākslīgas ligzdas pamatnes izveidei var smelties brošūrā “Balto stārķu ligzdu pamatnes”, kas pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) mājaslapā www.lob.lv. Savukārt par balstu vai jau gatavu metāla pamatņu iegādi un izvietošanu iedzīvotāji var interesēties pie vietējiem elektromontāžas uzņēmumiem.

Tiešraidi organizē “Sadales tīkls” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu. Tiešraide no balto stārķu ligzdas Kurzemes pusē skatāma “Sadales tīkla” mājaslapā, Latvijas Dabas fonds “YouTube” kanālā, kā arī portālā Dabasdati.lv.