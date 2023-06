Foto: LETA

VIDEO. "Neierakstījos līkumā, mocis aizgāja taisni" – reperis Gacho piedzīvojis motocikla avāriju







Viens no Latvijas zināmākajiem reperiem Gacho, kopā ar Katrīni Vasiļevsku ir satikušies uz mazu sarunu, lai parunātos par un ap mākslinieka dzīvi un uzzinātu, kas tajā jauns. Gacho neslēpj, ka viņam patīk braukt ar motociklu un reiz nācies nelaimes gadījuma dēļ ilgāku laiku pavadīt slimnīcā. Tāpat viņš atklāj savus repa karjeras pirmsākumus un iemeslus, kuri pamudināja viņu pievērsties mūzikai.

“Neierakstījos līkumā, par ātru bija ātrums, mocis aizgāja taisni,” reperis atceras piedzīvoto.

Jau šajā vasarā Latvijā viens no zināmākajiem reperiem Gacho (Mesa) piepildīs Mežaparka lielo skatuvi ar savu daiļradi. Šovs “Slavenības. Bez filtra” devās noskaidrot kā viņš gatavojas savam koncertam, kā arī mūzikas pirmssākumus. Sarunas laikā Gacho atzīst, ka šobrīd apmeklēt vokālo pedagogu, lai iemācītos pareizi dziedāt. Jaunības gados viņš esot speciāli izvairījies no dziedāšanas, taču tagad saprot, ka tas ir nepieciešams.

“Protams, ka es izvairījos no jebkādas dziedāšanas. Repot es sākumu, ietekmējoties no sabiedrības, kurā uzturējos. Mūzika bija viena no lietām, kur es pavilkos, pateicoties cilvēkiem man apkārt.”

Vairāk par dziedāšanu un motocikla avāriju skaties video!