VIDEO. “Nekad dzīvē neesmu bijusi rasiste…” Ostapenko pārmet pretiniecei necienīgu spēli un saņem naida vēstules 0
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko trešdien Ņujorkā ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar 5-7, 1-6 zaudēja amerikānietei Teilorei Taunzendai.
Ostapenko uzskata, ka viņas pretiniece nav ievērojusi spēles noteikumus, tāpēc pēc mača izvērtās strīds ar viņu.
Kā pēcspēles intervijā atklāja Taunzenda, Ostapenko viņai pēc mača pateikusi, ka tenisistei trūkst manieru un nav zināšanu.
Vēlāk Ostapenko sociālās tīklošanās vietnē “Instagram” publicēja situācijas skaidrojumu, tiesa, vēlāk tos izdzēsa. Tajā viņa skaidroja, ka pēc spēles pretiniecei aizrādījusi par cieņas trūkumu, jo amerikāniete neesot atvainojusies par tīklā ieservētu bumbiņu izšķirīgā brīdī, uz ko Taunzenda atbildējusi, ka viņai nav jāatvainojas. Tāpat ASV tenisiste iesildīšanos sākusi uzreiz laukumā, nevis pie gala līnijas, kā esot pieņemts.
“Tenisā ir noteikumi, kuriem lielākā daļa spēlētāju seko, un tā bija pirmā reize tūrē, kad pieredzēju ko tādu. Tas, ka viņa spēlē mājās, nenozīmē, ka viņa var šādi uzvesties,” rakstīja Ostapenko.
Citā ierakstā, ko Ostapenko arī izdzēsusi, viņa atklāja, ka saņēmusi naidīgas ziņas, kurās viņa apsūdzēta rasismā.
“Nekad dzīvē neesmu bijusi rasiste, un vienmēr esmu cienījusi visas pasaules tautas. Man nav svarīgi, no kurienes tu esi. Tenisā ir noteikumi, un, ja līdzjutēju pūlis ir ar tevi, tu nedrīksti to izmantot necienīgā veidā. Diemžēl, nākot no mazas valsts, man nav tāda atbalsta un iespēja spēlēt dzimtenē. Man vienmēr paticis spēlēt ASV un “US Open”, bet tā ir pirmā reize, kad kāds pieiet spēlei ar tādu necieņu.” rakstīja Ostapenko.
Latvijas pirmā rakete Ostapenko WTA rangā ieņem 26.vietu, bet pretiniece pasaules rangā ir 139.vietā. Ostapenko turnīru noslēdza ar 70 WTA ranga punktiem.
Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open
“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025