#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. “Nekad dzīvē neesmu bijusi rasiste…” Ostapenko pārmet pretiniecei necienīgu spēli un saņem naida vēstules 0

LETA, LA.lv
9:13, 31. augusts 2025
Ziņas Sports

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko trešdien Ņujorkā ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar 5-7, 1-6 zaudēja amerikānietei Teilorei Taunzendai.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
Tā ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Ostapenko uzskata, ka viņas pretiniece nav ievērojusi spēles noteikumus, tāpēc pēc mača izvērtās strīds ar viņu.

Kā pēcspēles intervijā atklāja Taunzenda, Ostapenko viņai pēc mača pateikusi, ka tenisistei trūkst manieru un nav zināšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas svarīgāk – bērnu smaidi vai apģērbs? Skolas izsūtītā ziņa jaunā mācību gada priekšvakarā skumdina vecākus
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?

Vēlāk Ostapenko sociālās tīklošanās vietnē “Instagram” publicēja situācijas skaidrojumu, tiesa, vēlāk tos izdzēsa. Tajā viņa skaidroja, ka pēc spēles pretiniecei aizrādījusi par cieņas trūkumu, jo amerikāniete neesot atvainojusies par tīklā ieservētu bumbiņu izšķirīgā brīdī, uz ko Taunzenda atbildējusi, ka viņai nav jāatvainojas. Tāpat ASV tenisiste iesildīšanos sākusi uzreiz laukumā, nevis pie gala līnijas, kā esot pieņemts.

“Tenisā ir noteikumi, kuriem lielākā daļa spēlētāju seko, un tā bija pirmā reize tūrē, kad pieredzēju ko tādu. Tas, ka viņa spēlē mājās, nenozīmē, ka viņa var šādi uzvesties,” rakstīja Ostapenko.

Citā ierakstā, ko Ostapenko arī izdzēsusi, viņa atklāja, ka saņēmusi naidīgas ziņas, kurās viņa apsūdzēta rasismā.

“Nekad dzīvē neesmu bijusi rasiste, un vienmēr esmu cienījusi visas pasaules tautas. Man nav svarīgi, no kurienes tu esi. Tenisā ir noteikumi, un, ja līdzjutēju pūlis ir ar tevi, tu nedrīksti to izmantot necienīgā veidā. Diemžēl, nākot no mazas valsts, man nav tāda atbalsta un iespēja spēlēt dzimtenē. Man vienmēr paticis spēlēt ASV un “US Open”, bet tā ir pirmā reize, kad kāds pieiet spēlei ar tādu necieņu.” rakstīja Ostapenko.

Latvijas pirmā rakete Ostapenko WTA rangā ieņem 26.vietu, bet pretiniece pasaules rangā ir 139.vietā. Ostapenko turnīru noslēdza ar 70 WTA ranga punktiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tā ir viena no sliktākajām lietām, ko var pateikt melnādainai tenisistei…” Japānas pirmā rakete Osaka asi kritizē Ostapenko izteikumus Tausendai
“Kaut kādas Maira Brieža vēsmas,” latvieši vīlušies Ostapenko dusmu izvirdumos
Neticami! Ostapenko uzvar Štutgartes “WTA 500” sērijas turnīrā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.