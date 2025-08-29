“Tā ir viena no sliktākajām lietām, ko var pateikt melnādainai tenisistei…” Japānas pirmā rakete Osaka asi kritizē Ostapenko izteikumus Tausendai 0
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko, spēlējot dubultspēļu turnīrā ASV atklātajā čempionātā kopā ar čehieti Barboru Krejčīkovu, ceturtdien piedzīvoja zaudējumu jau pirmajā kārtā. Pēc spēles Ostapenko nespēja valdīt emocijas – viņa agresīvi žestikulēja, vēršoties pret pretiniecēm, un bija manāmi dusmīga.
Pēc mača Latvijas tenisiste centās skaidrot savu rīcību. Viņa norādīja, ka bija neapmierināta ar dažām situācijām spēles laikā, īpaši attiecībā uz situāciju, kad pretiniece neatvainojās par bumbu, kas pēc pieskāriena tīklam iekrita viņas laukumā.
“Tenisā ir daži noteikumi, kurus ievēro lielākā daļa spēlētāju un šī bija pirmā reize, kad tas notika ar mani. Tas, ka viņa spēlē savās mājās nenozīmē, ka viņa var darīt visu ko vēlas,” tā Ostapenko rakstīja savos sociālajos tīklos.
Latvijas tenisiste uzsvēra, ka nekad nav bijusi rasiste un vienmēr respektē visus spēlētājus neatkarīgi no tautības: “Es nekad neesmu bijusi rasiste un cienu visas pasaules tautas, man nav svarīgi, no kurienes tu nāc.”
Amerikāņu tenisiste Teilore Taunsenda, pret kuru Ostapenko izteica pārmetumus, pēc spēles saglabāja mieru un profesionalitāti. Viņa skaidroja: “Cilvēki mēdz dusmoties, kad zaudē. Daži saka sliktas lietas.” Viņa atklāja, ka Ostapenko norādījusi, ka Taudendai nav ne izglītības ne manieru, vēsta People.
Komentējot situāciju, kad bumba pieskārās tīklam un iekrita viņas laukumā, Tausenda skaidroja: “Nē, man nav jāatvainojas.”
Pēc šī incidenta Taunsenda norādīja, ka cilvēki dažkārt zaudējuma brīdī saka nepareizas lietas, taču tas neietekmē viņas attieksmi: “Es to uzskatu par dusmu izpausmi. Viņa darīja visu iespējamo, lai pārtrauktu spēles gaitu. Dažreiz cilvēki tā dara, bet tā tas ir. Mūsu starpā nav nekāda nesaskaņu vēsture. Bet, kā jūs redzējāt, es neatkāpos. Ja izrādu cieņu – sagaidu to arī pretī.”
Incidenta laikā gan skatītāji, gan mediji fiksēja Ostapenko agresīvos žestus un izteikto neapmierinātību. Daudzi komentētāji norāda, ka, neskatoties uz zaudējumu, sportiste demonstrēja kaislību un intensitāti, kas raksturīga viņas spēlei, taču šoreiz tas pārauga spriedzē un konfliktā ar pretiniecēm.
Šo incidentu komentējusi arī Japānas vadošā tenisiste Naomi Osaka: “Tā ir viena no sliktākajām lietām, ko var pateikt melnādainai tenisistei sportā, kur dominē baltie. Laika ziņā un adresātam tas bija pats sliktākais variants. Es zinu Teilori, es zinu, cik smagi viņa ir strādājusi, un es zinu, cik gudra viņa ir.”
Osaka, kura ir vairākkārt spēlējusi pret Ostapenko, arī komentēja sportistes personību, šķietami norādot, ka šis incidents nav viņas lielākais pārkāpums: “Es nedomāju, ka tā ir pati trakākā lieta, ko viņa ir teikusi. Es būšu godīga. Es domāju, ka tā bija vissliktākā persona, kurai ko tādu teikt. Es neesmu pārliecināta vai viņa zina par šīs lietas vēsturi Amerikā. Bet es zinu, ka viņa nekad vairs dzīvē neko tādu neteiks. Tas bija vienkārši šausmīgi.”