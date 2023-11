VIDEO. Nekārtības, degoši transportlīdzekļi un vardarbība Dublinā pēc uzbrukuma sievietei un bērniem Ieteikt







Īrijas policija nosodījusi kā “nepamatotu bandītismu” nekārtības, kas ceturtdienas vakarā izcēlās Dublinas centrā pēc uzbrukuma ar nazi, kurā tika ievainoti trīs mazi bērni un sieviete.

Pēc uzbrukuma Dublinā izcēlās protesti, kas pārauga vardarbībā. Nekārtību laikā tika aizdedzināti vairāki transporta līdzekļi, tai skaitā autobusi, tramvaji un vismaz viena policijas mašīna. Tika izdemolēts arī viens veikals.

Nekārtību dalībnieki iesaistījās sadursmēs ar policiju un kā ieročus izmantoja galdus un krēslus no bāriem un kafejnīcām. Policisti tika apmētāti ar petardēm.

Drošības apsvērumu dēļ policija norobežoja Īrijas parlamenta ēku, bažījoties, ka nekārtību cēlāji varētu doties turp. Taču īsi pirms pusnakts policija paziņoja, ka pilsētā ir atjaunots miers.

Īrijas policijas komisārs Drū Hariss nekārtību izraisīšanā vainoja “galēji labējās ideoloģijas vadītu pilnīgi ārprātīgu grupējumu”.

Nekārtību savaldīšanā tika iesaistīti aptuveni 400 policisti.

Nekārtības sākās pēc šokējošām ainām ceturtdien ap pusdienas laiku, kad netālu no skolas Dublinas centrā tika sadurti trīs bērni un sieviete, kas viņus pieskatīja. Sieviete un piecus gadus veca meitenīte guva nopietnus ievainojumus, bet piecgadīgs zēns un sešgadīga meitene guva mazāk nopietnas traumas.

Policija tur aizdomās vīrieti, kurš tika ievainots notikuma vietā. Viņu garāmgājēji savaldīja vēl pirms policijas ierašanās.

Sākotnēji policija pauda pārliecību, ka notikušais nav saistīts ar terorismu, bet preses konferencē vakarā policija vairs pilnībā neizslēdza teroristisku motīvu.

