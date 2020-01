Ekrānuzņēmums no TV3 raidījuma “Bez Tabu” video.

Apsargs apreibušu veikala apmeklētāju nogāž zemē, velk kā grīdas lupatu prāvu gabalu un tumšākā stūrī spārda ar kājām – tik spraigus notikumus iemūžinājis kāds aculiecinieks pagājušā gada nogalē lielveikalā Rīgā, Vecmīlgrāvī, vēstīja TV3 raidījums “Bez Tabu”.

Aculiecinieks, kurš ir video autors, vēlas palikt anonīms, bet raidījumam stāsta, ka apsargs izrēķinājies ar krietni apreibušo vīrieti īsi pirms pulksten 22.00.

Video redzams, ka tobrīd veikalā bija daudz apmeklētāju, un, lai kā apsargs censtos noslēpt izrēķināšanos, aizvelkot personu aiz apģērba pa grīdu uz tumšāku nišu, speršanu guļošam cilvēkam, domājams, redzējis ne viens vien cilvēks. Video redzams, ka kāda cita persona ar savu augumu cenšas aizsegt skatu, bet tāpat aculiecinieka telefona kameras acs agresiju fiksējusi.

Kā “Bez Tabu” stāsta kāds pie veikala sastapts vīrietis, Vecmīlgrāvja iedzīvotāju vidū šis video jau guvis plašu rezonansi.

Vecmīlgrāvja iedzīvotājs raidījumam atzīst: “Šis [apsargs] viņu paņēma aiz kapuces, vilka pa zemi un tālāk spārdīja ar kājām. Tas nav normāli! Mēs jau tam apsargam teicām, ka vienreiz pats tā dabūs. Tā nedara! Parasti viņi baidās. Piemēram, kad narkomāni pagrūž veikalā omīti, apsargs stāv un klusē. Bet te, kad cilvēks “pālī”, sāk kaut ko tādu darīt! Šādus apsargus vispār nedrīkst turēt darbā!”

Kad konkrētajā veikalā ieradās raidījums “Bez Tabu”, video iemūžinātais apsargs tur nebija sastopams. Kolēģis nosodīja viņa rīcību, bet atzina, ka nereti nākas stāties pretī iereibušām, agresīvām personām.

Veikala apsargs strādā firmā “Secure Solutions Latvia”, ar kuru par objekta apsargāšanu līgumu noslēdzis “Rimi Latvia”. Veikalu tīkla pārstāvji atteicas paust komentāru kameras priekšā. Tā vietā sniedza komentāru rakstveidā.

“Rimi Latvia” skaidrojums: “Veikalā ieradās vīrietis lielā alkohola reibumā, traucējot veikala darbiniekus un pircējus ar sabiedriskā vietā nepieņemamu uzvedību. Pēc pirmā apsardzes darbinieku brīdinājuma vīrietis devās prom no veikala, taču pēc īsa laika atkal atgriezās un turpināja traucēt pircējus, kā arī fiziski ietekmēja apsargu, kā rezultātā izveidojās konflikta situācija un tika izsaukta policija. Video redzamā apsarga rīcība, aizturot likuma pārkāpēju, nav pieļaujama, un ”Rimi” ir veicis pārrunas ar konkrēto apsardzes uzņēmumu.”

“Secure Solutions Latvia” pārstāvis Eduards Bukovskis informēja, ka video redzamajam apsargam pieprasīti paskaidrojumi un tiks uzsākta dienesta pārbaude.

“Secure Solutions Latvia” pārstāvis Eduards Bukovskis skaidroja: “Jāatzīst un uzņemamies atbildību, ka neveiksmīgi tiek izmantots fizisks spēks pēc tam, kad persona vairākkārt brīdināta par izraidīšanu no veikala. Ar kāju palīdzību mēģināja izsist priekšmetu no aizturētās personas rokām. Tā bija stikla pudele, ar ko cilvēks mēģināja apsardzes darbiniekam iesist pa kājām. Kāpēc viņš to darīja, skaidrosim dienesta pārbaudē, bet es pieļauju, ka šāda izvēle [speršana], kā es jau teicu, diezgan neveiksmīga, bija tāpēc, ka varbūt apsardzes darbinieks negribēja nonākt tiešākā kontaktā ar šo personu.”

Plašāk pievienotajā video.