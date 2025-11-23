Foto: Ekrānuzņēmumi no video

VIDEO. Pie Tomes notikusi smaga sadursme starp traktoru un vieglo automašīnu 0

LA.LV
21:12, 23. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Svētdienas vakarā uz P85 šosejas (Rīgas HES – Jaunjelgava), pie Tomes, notikusi smaga avārija. Iesaistīts traktors un vieglā automašīna.

Kā sociālajos tīklos ziņo “Sadursme.lv”, notikuma vietā strādā VUGD un NMPD operatīvie dienesti. Pēc aculiecinieku teiktā, ceļš šajā posmā ir pilnībā bloķēts, satiksme šobrīd nav iespējama.

