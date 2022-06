VIDEO. Putins sevi salīdzina ar Krievijas caru: “Pēteris I karoja ar Zviedriju 21 gadu … Viņš atguva krievu zemes. Arī mums tagad ir tāds laiks” Ieteikt







Krievijas prezidents Vladimirs Putins, apmeklējot Krievijas cara Pētera I 350 gadadienai veltīto pasākumu, salīdzinājis sevi ar šo caru un skaidrojis publikai, ka “šāda veida kari nekad nebeidzas ātri”.

“Pēteris I karoja ar Zviedriju 21 gadu… Viņš atguva krievu zemes. To vietu, kur viņš izveidoja jauno galvaspilsētu (Sanktpēterburgu – red.) neviena no Eiropas valstīm neatzina par Krievijas teritoriju, bet uzskatīja to par Zviedrijas teritoriju, lai arī senos laikos tur bija dzīvojuši slāvi. Tas pats attiecas uz rietumu teritorijām – piemēram, Narvu… Viņš šīs visaas zemes atguva un nostiprināja. Arī mums tagad ir tāds laiks – atgūt un nostiprināt. Ja mēs saglabāsim šos pamatus, tad mūs gaida panākumi,” savā runā klāstīja Putins.

Pēteris I bija krievu cars, kurš vēlāk pats sevi kronēja par imperatoru, bet viņa iekarošanas metodes vēsturiski ir pazīstamas kā bez žēlastības “izdedzinātas un izpostītas zemes”, kurās pēc viņa “iekarošanas” nebija vairs nekā.