17:30, 1. septembris 2025
Šodienas FIBA EuroBasket Latvijas un Portugāles spēles iznākumu prognozē Rīgas ZOO bruņnesis Jaša.

Viņa priekšā Rīgas Zooloģiskā dārza darbinieki nolikta divas mantiņas, kurās iekšā bija paslēpti kāpuri – vieni no bruņneša mīļākajiem gardumiem.

Tā kā bruņnešiem ir švaka redze, Jaša abas bumbiņas redz vienā krāsā. Bruņnesis ilgi nedomāja un izvēlējās vienu no tām…

