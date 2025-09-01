VIDEO. Rīgas ZOO bruņnesis Jaša prognozē Latvijas-Portugāles spēles iznākumu 0
Šodienas FIBA EuroBasket Latvijas un Portugāles spēles iznākumu prognozē Rīgas ZOO bruņnesis Jaša.
ReklāmaReklāma
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Kokteilis
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
Kārlis Streips: Manās acīs Kārļa Ulmaņa lielākais grēks bija lēmums Latvijas neatkarību atdot ienaidniekam bez neviena šāviņa
Viņa priekšā Rīgas Zooloģiskā dārza darbinieki nolikta divas mantiņas, kurās iekšā bija paslēpti kāpuri – vieni no bruņneša mīļākajiem gardumiem.
Tā kā bruņnešiem ir švaka redze, Jaša abas bumbiņas redz vienā krāsā. Bruņnesis ilgi nedomāja un izvēlējās vienu no tām…