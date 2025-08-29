“Viņi ir nedaudz apmaldījušies un apjukuši.” Soctīklotāji dalās savās sajūtās pēc Latvijas basketbola izlases uzvaras pār Igauniju 0
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Latvija A grupas mačā uzvarēja ar 72:70 (17:21, 21:21, 25:19, 9:9).
Salīdzinot ar pirmo spēli pret Turciju, Rolanda Šmita vietā spēli uzsāka Andrejs Gražulis, bet iepriekšējā spēlē gūtais savainojums netraucēja jau sākuma sastāvā laukumā doties Artūram Žagaram.
Rezultātu ar tālu trīspunktu metienu atklāja Arturs Konontšuks, ar 3:0 izvirzot vadībā Igauniju, bet Kristaps Porziņģis ar trīspunktu gājienu panāca neizšķirtu – 3:3.
Igauņi ar diviem precīziem Kristiana Kullamē soda metieniem un Henri Drella tālmetiena Igaunijas izlase panāca 8:3, bet pēc Sīma Sandera Venes tālmetiena – 11:4.
Ar 5:0 izrāvienu Latvijas izlase pietuvojās rezultātā līdz 17:19, Kristeram Zorikam 26 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām realizējot pirmo Latvijas izlases tālmetienu šajā spēlē.
Ceturtdaļu gan nācās zaudēt ar 17:21.
Otro ceturtdaļu igauņi sāka ar astoņu punktu izrāvienu, pēc Matiasa Tasa metiena no groza apakšas panākot tobrīd lielāko pārsvaru spēlē – 29:17.
Igaunijas basketbolisti realizēja piecus no pirmajiem septiņiem tālmetieniem, bet Latvijas izlase – vienu no 11 metieniem.
Pēc Porziņģa divpunktu metiena latvieši punktu deficītu samazināja uz pusi – 23:26, bet pēc Dāvja Bertāna metiena no groza apakšas – līdz 29:33.
Šajā epizodē cieta arī Vene, kurš devās uz ģērbtuvēm, nepilnās desmit spēles minūtēs paspējot sakrāt septiņus punktus un trīs atlēkušās bumbas.
Pēc Gražuļa āķa metiena latvieši pietuvojās līdz 36:37, taču puslaiku ar 42:38 uzvarēja Igaunijas valstsvienība.
Otro puslaiku ar realizētu soda metienu par Riharda Lomaža nopelnīto tehnisko piezīmi pirmā puslaika beigās sāka igauņi, pēc Konontšuka tālmetiena panākot 46:38 pārsvaru.
Lomažs ar trīspunktu metienu ļāva Latvijas izlasei pietuvoties līdz 41:46, bet Igaunijas valstsvienība atbildēja ar sešu punktu izrāvienu, pēc Konontšuka trīspunktu gājiena un diviem gūtiem punktiem panākot 52:41.
Mājinieki atbildēja ar astoņu punktu izrāvienu, pēc Šmita trīspunktu gājiena pietuvojoties rezultātā līdz 49:52, bet ceturtdaļas beigās veica vēl vienu izrāvienu deviņu punktu vērtībā, 49 sekundes pirms ceturtdaļas beigām Zorikam ar trīspunktu metienu pirmoreiz spēlē vadībā izvirzot Latviju – 63:61.
Pirmie punkti ceturtajā ceturtdaļā tika gūti vien pēc ceturtdaļā spēlētām piecām minūtēm un septiņām sekundēm, kad grozu guva Porziņģis, panākot 65:61, bet pēc viena precīza viņa soda metiena Latvija sasniedza lielāko pārsvaru spēlē – 66:61.
Minūti pirms mača beigām Porziņģis ar trīspunktu metienu panāca 71:64, bet atbildes uzbrukumā tālmetienu realizēja Janari Jēsārs.
Matiass Tass realizēja vienu soda metienu no diviem, bet arī Zoriks trāpīja tikai pirmo – 72:68.
Pēdējā uzbrukumā Drells divus punktus atguva, bet Latvija uzvarēja ar 72:70.
Sociālajos tīklos pēc mača bija jūtams pretrunīgs noskaņojums. Daudzi priecājās par uzvaru, bet vienlaikus netrūka arī tie, kuri nebija apmierināti ar spēles kvalitāti. Lūk, kas par spēli sakāms sociālo tīklu lietotājiem:
Es ceru, ka mūsējie saņemsies un nākamajās spēlēs tomēr rādīs daudz labāku spēli. Ticu, ka viņi kaut kādu iemeslu dēļ ir nedaudz apmaldījušies & apjukuši, bet var to mainīt un atrast atpakaļceļu uz to basketbola izlasi, kādu esam vērojuši agrāk. Paldies par uzvaru!💪🏻 #basketbols
Respekts 🇪🇪 igauņiem, knapi uzvarējām. Nesaprotu, kas notiek ar mūsu komandu – spēlē kā sapīti un nevar trāpīt tālmetienus. Porziņģis šodien labs.#basketbols #MūsuZemeLatvija #Eurobasket2025
Ei nost!!!! #MūsuZemeLatvija ⭐️⭐️⭐️
Paldies #basketbols izlases komandai!
Ja kāds prasa, ko basketbolā apzīmē jēdziens “AR GAĻU” – parādiet viņiem šo spēli #basketbols #eurobasket
Nē nu jā… spēlējam kā bailīgas “Ķekavas vistas”. To komandu publiski jānoper
Kopskats=briesmīgs
Metēju 12nieks – vnk bez galvas žarī
Ja nekrīt tiem žarītājiem 3p., ar labu spēli sāka spiest uz apakšu. 2/4
Individuāli uzvarēt nevar.
🏀🇱🇻#MūsuZemeLatvija #EuroBasket2025
Arī Latvijas prezidents priecājas par mūsējo sniegumu:
Prieks par mūsu basketbola izlases uzvaru, apsveicu! Bet arī igauņi spēlēja labi. Tā bija nervus kutinoša spēle 🇱🇻 🏀 🇪🇪. Malači!
Viss labs, kas labi beidzas! Paldies izlasei! Ar pirmo uzvaru! Ja teiktu, ka arēnā atmosfēra bija jaudīga tas butu nepateikt neko!🔥🏀🇱🇻 https://t.co/FQ810sMDhJ
