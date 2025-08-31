Latvijas faniem sāpīga ziņa – čempionāts vienam no izlases spēlētājiem beidzies priekšlaikus 0
Latvijas vīriešu basketbola izlases uzbrucējam Andrejam Gražulim pēdas savainojuma dēļ Eiropas čempionāts ir noslēdzies, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Gražulis savainojuma guva sestdienas mača otrajā minūtē.
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms informēja, ka Andrejs Gražulis spēlē ar Serbiju savainojis pēdu un Eiropas čempionātā vairs nespēlēs. Paldies Andrejam par ieguldīto darbu un enerģiju, vēlam ātru atveseļošanos! 🇱🇻 pic.twitter.com/4F2UFShAuP
— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 30, 2025
Pirmajās divās spēlēs viņš katrā guva pa septiņiem punktiem, pirmajā no tām pievienojot arī piecas atlēkušās bumbas.
Latvijas izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra trešajā mačā ar rezultātu 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17) zaudēja meistarsacīkšu favorītei Serbijai.
A apakšgrupā Serbijai ir trīs uzvaras trīs spēlēs un garantēta vieta astotdaļfinālā, abos aizvadītajos mačos uzvarējusi Turcija, kas šovakar tiksies ar Portugāli, kurai ir viena uzvara divās cīņās. Pa uzvarai trīs mačos ir Latvijai un Igaunijai, bet Čehija zaudējusi visos trīs dueļos.