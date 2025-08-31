#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: LETA

Latvijas faniem sāpīga ziņa – čempionāts vienam no izlases spēlētājiem beidzies priekšlaikus 0

LETA
10:02, 31. augusts 2025
Ziņas Sports

Latvijas vīriešu basketbola izlases uzbrucējam Andrejam Gražulim pēdas savainojuma dēļ Eiropas čempionāts ir noslēdzies, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Gražulis savainojuma guva sestdienas mača otrajā minūtē.

Pirmajās divās spēlēs viņš katrā guva pa septiņiem punktiem, pirmajā no tām pievienojot arī piecas atlēkušās bumbas.

Latvijas izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra trešajā mačā ar rezultātu 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17) zaudēja meistarsacīkšu favorītei Serbijai.

A apakšgrupā Serbijai ir trīs uzvaras trīs spēlēs un garantēta vieta astotdaļfinālā, abos aizvadītajos mačos uzvarējusi Turcija, kas šovakar tiksies ar Portugāli, kurai ir viena uzvara divās cīņās. Pa uzvarai trīs mačos ir Latvijai un Igaunijai, bet Čehija zaudējusi visos trīs dueļos.

