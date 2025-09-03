#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Rīgas ZOO žirafe Vakilija prognozē Latvijas-Čehijas spēles iznākumu 0

16:40, 3. septembris 2025
Šodienas FIBA EuroBasket Latvijas un Čehijas spēles iznākuma prognoze uzticēta žirafei Vakilijai.

Vakilijai bija iespēja izvēlēties starp diviem identiskiem spaiņiem, kuros abos bija vienādi daudz gardumu – viens atzīmēts ar Latvijas, otrs ar Čehijas karogu.

Šoreiz Vakilijai nebija nekādu šaubu, un viņa uzreiz devās pie gardumiem, kas atzīmēti ar Latvijas karogu!

