#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

“Izlikās, ka nekas nav noticis…” Latvijas basketbola līdzjutējai prieku par spēli aizēno nepatīkams atgadījums tribīnēs 0

LA.LV
21:18, 2. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Latvijas basketbolistiem rīt pēdējā grupas spēle pret Čehiju. Lai arī mūsu komanda jau nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, fanu atbalsts tribīnēs joprojām ir ļoti svarīgs. Tomēr ne vienmēr skatītāji var no sirds izbaudīt spēli – to pierāda kādas līdzjutējas pieredze spēlē pret Portugāli.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Viena neparasta detaļa Melānijas Trampas vēstulē Putinam raisa mežonīgas spekulācijas
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Veselam
Kam tas ir kaitīgs? Eksperti nosaukuši trīs cilvēku grupas, kurām vajadzētu izvairīties no skābā krējuma
Lasīt citas ziņas

Sieviete sociālajā tīklā “Thread” dalījusies ar nepatīkamo atgadījumu, kuru viņai nācās piedzīvot. Šajā stāstā visvairāk izbrīna līdzcilvēka nespēja cieņpilni atvainoties par notikušo.

Līdzjutēja vārdā Anda raksta: “Prieku par ilgi gaidīto šodienas spēli aizēnoja čalis no rindas augstāk, kas jau pirmajās spēles minūtēs aplēja mani ar alu.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV prezidenta Donalda Trampa sacītais par Putinu nepārsteidz! Šos vārdus viņš jau vienreiz teica…
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas
100 miljoni demogrāfijai, 35 miljoni skolām un 14 miljoni hospisam – bet kur ņems naudu?

Skatīties spēli slapjai un smirdīgai nebija manā šodienas bingo. Vai viņš atvainojās? Nē. Ātri pacēla savu glāzi, kas bija nolikta uz zemes un ceļot izkrita no rokām, un izlikās, ka nekas nav noticis un skatās spēli. Varbūt jāuzaicina ciemos uz skolu, jo jaunieši gan spēj uzņemties atbildību par savu rīcību un prot atvainoties, varbūt iemācīsies ko jaunu.”

Foto: Ekrānuzņēmums no “Thread”

Kāds cits lietotājs komentēja pieredzēto: “Tāpēc uz basketbolu sen kā vairs neeju, jo publika sastāv no štata teātra apmeklētājiem, kas rada absolūti nebaudāmu atmosfēru.”

Kāds cits atkal mēģināja pajokot par pieredzēto: “Tas vienkārši bija smaržu testeris.”

Lai vai kā, šī pieredze atgādina, ka fanu kultūra tribīnēs ir tikpat svarīga kā spēle laukumā – cieņa pret līdzcilvēkiem ļauj visiem izbaudīt sporta notikumu pilnībā. Pat ja gadās cilvēciski negadījumi, pieklājība vienam pret otru palīdz saglabāt pozitīvu atmosfēru.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijas basketbolisti EČ mačā Rīgā uzvar Portugāli un ir tuvu iekļūšanai izslēgšanas spēļu turnīrā
VIDEO. Rīgas ZOO bruņnesis Jaša prognozē Latvijas-Portugāles spēles iznākumu
Latvijas faniem sāpīga ziņa – čempionāts vienam no izlases spēlētājiem beidzies priekšlaikus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.