“Izlikās, ka nekas nav noticis…” Latvijas basketbola līdzjutējai prieku par spēli aizēno nepatīkams atgadījums tribīnēs 0
Latvijas basketbolistiem rīt pēdējā grupas spēle pret Čehiju. Lai arī mūsu komanda jau nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, fanu atbalsts tribīnēs joprojām ir ļoti svarīgs. Tomēr ne vienmēr skatītāji var no sirds izbaudīt spēli – to pierāda kādas līdzjutējas pieredze spēlē pret Portugāli.
Sieviete sociālajā tīklā “Thread” dalījusies ar nepatīkamo atgadījumu, kuru viņai nācās piedzīvot. Šajā stāstā visvairāk izbrīna līdzcilvēka nespēja cieņpilni atvainoties par notikušo.
Līdzjutēja vārdā Anda raksta: “Prieku par ilgi gaidīto šodienas spēli aizēnoja čalis no rindas augstāk, kas jau pirmajās spēles minūtēs aplēja mani ar alu.
Skatīties spēli slapjai un smirdīgai nebija manā šodienas bingo. Vai viņš atvainojās? Nē. Ātri pacēla savu glāzi, kas bija nolikta uz zemes un ceļot izkrita no rokām, un izlikās, ka nekas nav noticis un skatās spēli. Varbūt jāuzaicina ciemos uz skolu, jo jaunieši gan spēj uzņemties atbildību par savu rīcību un prot atvainoties, varbūt iemācīsies ko jaunu.”
Kāds cits lietotājs komentēja pieredzēto: “Tāpēc uz basketbolu sen kā vairs neeju, jo publika sastāv no štata teātra apmeklētājiem, kas rada absolūti nebaudāmu atmosfēru.”
Kāds cits atkal mēģināja pajokot par pieredzēto: “Tas vienkārši bija smaržu testeris.”
Lai vai kā, šī pieredze atgādina, ka fanu kultūra tribīnēs ir tikpat svarīga kā spēle laukumā – cieņa pret līdzcilvēkiem ļauj visiem izbaudīt sporta notikumu pilnībā. Pat ja gadās cilvēciski negadījumi, pieklājība vienam pret otru palīdz saglabāt pozitīvu atmosfēru.