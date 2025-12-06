Eksperts brīdina – populārs triks var sabojāt jūsu automašīnu un radīt sāpīgus zaudējumus maciņam 0

Kļūstot aukstākam, daudzi autovadītāji meklē ātrus un ērtus veidus, kā no rītiem atkausēt sasalušos automašīnas logus. Kamēr daži pieturas pie pārbaudītām vērtībām – aerosola un skrāpja, citi izmanto automašīnas salona apsildi. Internetā netrūkst arī dažādu savdabīgāku triku.

Kā piemēram, vējstikla apsmidzināšana ar spirta un ūdens maisījumu. Taču viens no populārākajiem ieteikumiem pēdējos gados ir baltā etiķa un ūdens maisījuma izmantošana.

Šo metodi bieži slavē, jo efekts tiek panākts ļoti ātri – etiķskābe pazemina ūdens sasalšanas temperatūru. Tomēr eksperts brīdina, ka šis paņēmiens var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.

Autoeksperts norāda, ka baltais etiķis var nopietni sabojāt automašīnu. Tas reaģē ar vējstikla aizsargpārklājumiem, izžāvē un vājina gumijas blīves un logu tīrītāju slotiņas, kā arī var bojāt krāsu vai virsbūves aizsargpārklājumu.

Bojājumu novēršana var izmaksāt dārgi – vējstikla apstrāde, jaunas gumijas blīves, slotiņas, krāsas atjaunošana, nerunājot par pilnīgu aizsargpārklājuma nomaiņu. Viss kopā var pamatīgi iesist pa maciņu.

“Ja baltais etiķis tiek lietots neatšķaidīts, atstāts pārāk ilgi vai uzklāts tiešos saules staros, tas var radīt dārgus bojājumus. Pat precīzi atšķaidīts, tas var kaitēt jūsu auto,” pauda eksperts.

Viņš iesaka izvairīties no šādas “ātrās palīdzības” un izmantot pārbaudītas metodes – ledus skrāpi, aerosolu vai automašīnas iekšējos sildītājus. Tāpat var iegādāties vējstikla aizsegu, kas naktī pasargā stiklu no apledojuma un no rīta ietaupa dārgo laiku.

“Es saprotu vēlmi rītos pēc iespējas ātrāk tikt galā ar aizsalušajiem logiem,” saka eksperts, “taču īstie risinājumi ir drošāki un ilgtermiņā lētāki nekā visi interneta triki.”

