17:39, 24. oktobris 2025
Nelielajā Pinsonas pilsētā, netālu no Birmingemas, ASV, notikusi apšaude, kurā nošauti četri cilvēki. Starp cietušajiem bija arī 18 gadus vecā Kimbera Milsa, vidusskolas pēdējās klases skolniece un karsējmeitene no Klīvlendas vidusskolas.

Notikums risinājies ballītē, kur, kā ziņo Džefersonas apgabala šerifa birojs, izcēlies kautiņš, kas pāraudzis apšaudē.

Policija notikuma vietā atrada trīs ievainotos – Kimberu, vēl vienu 18 gadus vecu jaunieti un 21 gadus vecu vīrieti –, bet vēl viena, 20 gadus veca sieviete, tika nogādāta slimnīcā ar personīgo transportu.

Trīs dienas pēc traģēdijas ārsti atslēdza Kimberu no dzīvības uzturēšanas aparātiem Birmingemas Universitātes slimnīcā. Viņa kļuva par orgānu donori, un mediķi apstiprināja, ka viņas sirds un plaušas tiks ziedotas cilvēkiem, kuri gaida transplantāciju.

Aizkustinošā ceremonijā slimnīcā notika “goda gājiens”, kad ārsti, viņas ģimenes locekļi, jaunieši un citi sanākušie ar godu pavadīja Kimberu uz operāciju, kas dos iespēju citiem dzīvot.

“Viņa bija ārkārtīgi mīlēta. Kopienas atbalsts ir bijis neticams,” sacīja viņas māsa, piebilstot, ka ļoti daudz cilvēku ieradās slimnīcā, lai atvadītos.

Par apšaudzes uzsākšanu arestēts 27 gadus vecais Stīvens Vaitaheds, kuram izvirzītas apsūdzības slepkavībā un trīs slepkavības mēģinājumos.

Tāpat tiek vāk­ti ziedojumi “GoFundMe” kampaņā, lai palīdzētu pārējiem cietušajiem, kuri joprojām ārstējas no ievainojumiem.

