23:05, 20. oktobris 2025
ASV Sandjego zooloģiskajā dārzā noticis iespaidīgs starpgadījums – gorilla vārdā Denijs ar milzīgu spēku ietriecās savas mājvietas stikla sienā, izraisot plašu, zirnekļtīklam līdzīgu plaisu.

Negadījums noticis sestdienā – zoodārza apmeklētāju pilnā dienā. Kā ziņo “ABC 10 News San Diego” un “KUSI”, 10 gadus vecais gorilla ar triecienu saplēsis vienu no trim rūdītā stikla slāņiem, kas veido dzīvnieku nožogojuma sienu.

Video, ko uzņēma un ar medijiem dalījās Emīlija Houglina, redzams, kā Denijs ar sparu metas pret stiklu, aiz kura stāvēja apmeklētāji. Pēc skaļa trieciena dzirdami pārsteigti kliedzieni.

Kā vēsta zoodārza pārstāvji, ne cilvēki, ne dzīvnieki incidentā necieta. “Abi gorillas pagaidām tiks aprūpēti aizkulisēs, līdz stikla panelis tiks nomainīts,” sacīja Sandjego zooloģiskā dārza pārstāvji.

Apmeklētājs Džekijs Daubleris medijiem atzina, ka sajūta bijusi “kā zemestrīces laikā”. “Bija diezgan biedējoši,” viņš stāstīja, tomēr piebilda, ka apsardzes darbinieki rīkojušies ātri un profesionāli.

Vēl kāda aculieciniece, Katja Sutila, sacīja, ka Denijs “ieskrējies un burtiski ielēcis stiklā”, piebilstot, ka plaisa bijusi aptuveni 1,8 metrus gara. “Tas notika tieši manā priekšā. Kad stikls sašķēlās, es aiz bailēm atkāpos vairākus soļus. Kad paskatījos augšup, gorilla man skatījās tieši acīs,” viņa atceras.

Pēc notikušā zoodārzs slēdza gorillu ekspozīciju, lai veiktu stikla nomaiņu un drošības pārbaudes.

Tomēr zoodārza speciālisti mierina – šāda uzvedība jaunajiem tēviņiem esot normāla.

“Vīriešu dzimuma gorillām, īpaši pusaudžu vecumā, ir raksturīgi enerģijas uzplūdi – skriešana, priekšmetu mētāšana vai lēkšana. Tas ir dabisks uzvedības veids,” teikts zoodārza paziņojumā.

