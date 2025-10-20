VIDEO. Madonas atkritumu šķirošanas cehā atrasti izmesti kaķēni 0
Madonā biedrība “Madonas dzīvnieku draugi” saskārusies ar šokējošu un sirdi plosošu gadījumu – pilsētas atkritumu laukumā nedēļas laikā atrasti trīs pamesti kaķēni. Visi dzīvnieki bijuši mājas apstākļos audzēti un, pēc veterinārārsta vērtējuma, tīri un labi kopti līdz izmešanas brīdim.
Pirmais kaķēns atrasts pirms nedēļas Madonas atkritumu šķirošanas laukumā, kad darbinieki sadzirdējuši ņaudienus un meklējuši skaņas avotu. Dzīvnieks bijis ļoti vārgā stāvoklī, bet izdzīvojis, pateicoties cilvēku operatīvajai rīcībai.
Divas dienas vēlāk tajā pašā vietā atrasts otrs kaķēns — tādā pašā vecumā un izskatā, tikai vēl netīrāks un izkāmējis. Kā vēsta dzīvnieku biedrības ieraksts sociālajos tīklos, kaķēns atkritumos pavadījis vairākas dienas, ticis pārvietots ar traktoru un mētāts pa lentu bez pārtikas un ūdens.
Pēc notikušā biedrība secinājusi, ka kaķēni, visticamāk, nav atceļojuši ar atkritumiem no citas pilsētas, bet gan tīši izmesti Madonā. Šķirošanas ceha darbinieki neesot redzējuši klaiņojošas kaķenes, un tuvākā kolonija esot sterilizēta. Tāpat abi kaķēni bijuši mājas apstākļos audzēti un, pēc veterinārārsta vērtējuma, tīri un labi kopti līdz izmešanas brīdim.
Nedēļu pēc pirmo divu kaķēnu atrašanas saņemta vēl viena satraucoša ziņa — tajā pašā vietā atrasts arī trešais, ļoti vārgs kaķēns. Tas pastiprina aizdomas, ka dzīvnieki izsviesti apzināti, iespējams, no vienas mājsaimniecības.
Dzīvnieku draugi aicina iedzīvotājus ziņot, ja kādam ir informācija par iespējamo dzīvnieku īpašnieku.
“Madonas dzīvnieku draugi” pateicas šķirošanas ceha darbiniekiem par līdzjūtību un modrību, kā arī cilvēkiem, kas ziedo un palīdz aprūpēt kaķēnus.
Biedrība atgādina, ka dzīvnieku izmešana ir nežēlīga un sodāma rīcība, un aicina cilvēkus meklēt palīdzību vai sterilizācijas iespējas, nevis atstāt dzīvniekus ciešanu varā.