26. oktobris 2025
Rudens Vācijā nozīmē vienu – ķirbju sezona ir klāt! Aptuveni 56 kilometrus uz dienvidrietumiem no Berlīnes atrodas Klaistovas saimniecība, kur katru gadu šajā laikā notiek iespaidīgais Ķirbju festivāls.

Šogad tajā apskatāmi vairāk nekā 100 000 ķirbju no 500 šķirnēm, kas atceļojuši no visdažādākajām pasaules malām. Apmeklētājus priecē arī piecpadsmit milzīgas ķirbju skulptūras un plašs ķirbju ēdienu klāsts – no saldiem gardumiem līdz sātīgām maltītēm.

Festivāls šoruden notiek jau 22. reizi un ir kļuvis par vienu no lielākajiem šāda veida pasākumiem Eiropā. Nedēļas nogalēs tas pulcē līdz 12 000 apmeklētāju, bet darbdienās – vairāk nekā 5 000. Klaistovas ķirbju festivāla tradīcija aizsākusies 2004. gadā, laikā, kad arī Helovīna paražas – ķirbju grebšana un saldumu sišana – sāka gūt popularitāti Vācijā.

Katru gadu festivāla organizatori izvēlas citu tematiku, kas iedvesmo gan māksliniekus, gan apmeklētājus. Šoreiz tēma ir “Sieviešu spēks”, un to atspoguļo iespaidīgas skulptūras, kas veidotas pilnībā no ķirbjiem. Starp tām redzamas tādas varones kā Mārdža Simpsone, Kleopatra, Žanna d’Arka, Elza no “Ledus sirds” un Berta Benca – pirmā sieviete, kas vadījusi automašīnu.

Saimniecības viesi pastaigājas starp košajiem mākslas darbiem, nogaršo ķirbju delikateses un uzzina vairāk par to, kā ķirbji pirms gadsimtiem ceļojuši no Amerikas līdz Eiropai. Klaistovas festivāls ir ne tikai krāšņs, bet arī izglītojošs notikums, kas vieno ģimenes un svin rudens bagātību.

