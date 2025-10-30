Kabači beigušies, sākas ķirbji. Neticami garšīgas ķirbju zupas recepte – būs kā restorānā 0
Ķirbju krēmzupa ir rudens ēdienkartes klasika, kas sastopama daudzos restorānos un teju katrās mājās. Tā ir viegla, barojoša un aromātiska, turklāt patīk gandrīz visiem. Šo gardumu nav grūti pagatavot arī mājās, īpaši, ja izvēlaties pareizo ķirbju šķirni.
Piedāvājam vienkāršu recepti, kas ļauj pagatavot restorāna līmeņa ķirbju zupu, pielāgojot to savai gaumei – no sātīgas versijas ar bagātīgu buljonu līdz diētiskam variantam. Šis ēdiens izdodas perfekti ik reizi!
Saskaņā ar kulinārijas izdevuma EatingWell ieteikumiem, labākais ķirbis šai zupai ir muskatķirbis, kas izceļas ar saldu un aromātisku mīkstumu. Pamatrecepte, ko var pielāgot pēc vēlēšanās.
Sastāvdaļas (4 porcijām):
– 1 mazs muskatķirbis (apmēram 1–1,5 kg);
– 1 sīpols;
– 1 selerijas kāts;
– 2 ķiploka daiviņas;
– 1 litrs vistas buljona (vai dārzeņu buljona diētiskai versijai);
– 500 ml ūdens;
– 50 g sviesta;
– 1 ēdamkarote olīveļļas;
– 1 tējkarote kaltēta timiāna;
– Sāls un pipari pēc garšas;
– Iecienītās garšvielas (piemēram, muskatrieksts vai kanēlis);
– Svaigi zaļumi (pētersīļi, lociņi vai dillītes) dekorēšanai.
Pagatavošana:
– Nomizo un sagriez ķirbi nelielos gabaliņos. Smalki sagriez sīpolu un selerijas kātu vienādos kubiņos. Sasmalcini ķiplokus.
– Cepšana: Pannā uzkarsē olīveļļas un sviesta maisījumu. Apcep sīpolu, seleriju un ķiplokus uz vidējas uguns aptuveni 4 minūtes, līdz tie kļūst mīksti. Pievieno kaltēto timiānu, samaisi un noņem pannu no uguns.
– Vārīšana: Katlā liec ķirbja gabaliņus, pārlej ar vistas buljonu un ūdeni. Vāri zem vāka uz lēnas uguns apmēram 25 minūtes, līdz ķirbis ir mīksts un viegli saspiežams ar dakšiņu.
– Blendēšana: Pievieno katlam apceptos dārzeņus un atlikušo izkausēto sviestu. Ar rokas blenderi sablendē zupu līdz viendabīgai konsistencei.
– Pievieno sāli, piparus un citas garšvielas pēc garšas.
Pasniegšana:
Pasniedz zupu karstu, dekorējot ar svaigiem zaļumiem, grauzdiņiem, sēklām vai rīvētu sieru. Ja vēlies krēmīgāku tekstūru, pievieno nedaudz saldā krējuma tieši pirms pasniegšanas (ņem vērā, ka krējums samazina zupas uzglabāšanas laiku).
Padomi:
– Zupas garšu var bagātināt, pievienojot ceptu bekonu, sēnes, gaļu vai pat zivis. Diētiskai versijai izvairies no krējuma un izvēlies dārzeņu buljonu.
– Uzglabāšana: Zupu var uzglabāt ledusskapī līdz 3 dienām. Ja pievienots saldais krējums, ieteicams to izlietot uzreiz.
– Pasniegšana: Pasniedz ar mazies grauzdiņiem, ķirbju sēklām vai rīvētu cieto sieru, lai zupai būtu tekstūra un garša.
Kāpēc izvēlēties muskatķirbi?
Muskatķirbis ir ideāli piemērots krēmzupai, jo tā mīkstums ir salds, krēmīgs un ar bagātīgu garšu, kas piešķirs zupai restorāna cienīgu kvalitāti. Turklāt tas ir bagāts ar A vitamīnu, šķiedrvielām un antioksidantiem, padarot zupu ne tikai gardu, bet arī veselīgu.