Uzlabos ādu un stiprinās imunitāti: 7 ieguvumi, ko organismam sniegs ķirbja iekļaušana ikdienas uzturā
Ķirbis ir īsts rudens simbols – saldens un daudzveidīgs dārzenis, kas iederas gan sāļos ēdienos, gan desertos. Tomēr tas ir daudz vairāk nekā tikai garšīga sastāvdaļa zupās vai pīrāgos. Ķirbis ir bagātīgs vērtīgo uzturvielu avots, kas sniedz ievērojamu labumu cilvēka organismam un kopējai veselībai. Tā zemais cukura saturs un augstais šķiedrvielu daudzums padara to par izcilu izvēli tiem, kas vēlas rūpēties par gremošanas sistēmu, sirds veselību un imūnsistēmu.
Portāls “EatingWell” apkopojis septiņus svarīgus iemeslus, kāpēc ir vērts iekļaut ķirbi savā ikdienas uzturā. Katrs no šiem ieguvumiem pierāda to, ka šis rudens dārzenis ir pelnījis vietu uz mūsu šķīvjiem daudz biežāk.