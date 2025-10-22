Foto: Freepik.com

Uzlabos ādu un stiprinās imunitāti: 7 ieguvumi, ko organismam sniegs ķirbja iekļaušana ikdienas uzturā 0

LA.LV
23:04, 22. oktobris 2025
Veselam Uzturs

Ķirbis ir īsts rudens simbols – saldens un daudzveidīgs dārzenis, kas iederas gan sāļos ēdienos, gan desertos. Tomēr tas ir daudz vairāk nekā tikai garšīga sastāvdaļa zupās vai pīrāgos. Ķirbis ir bagātīgs vērtīgo uzturvielu avots, kas sniedz ievērojamu labumu cilvēka organismam un kopējai veselībai. Tā zemais cukura saturs un augstais šķiedrvielu daudzums padara to par izcilu izvēli tiem, kas vēlas rūpēties par gremošanas sistēmu, sirds veselību un imūnsistēmu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
Kokteilis
Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Lasīt citas ziņas

Portāls “EatingWell” apkopojis septiņus svarīgus iemeslus, kāpēc ir vērts iekļaut ķirbi savā ikdienas uzturā. Katrs no šiem ieguvumiem pierāda to, ka šis rudens dārzenis ir pelnījis vietu uz mūsu šķīvjiem daudz biežāk.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Tas garšo gluži kā mango, bet patiesībā tas ir ķirbis – neparasta recepte ziemai
Receptes
Ķirbja un čili omlete ar brī sieru
Receptes
Saulainā siltumzupa no ķirbja
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.