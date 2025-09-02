#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Vai tā ir zīme? Neparasta viesa parādīšanās kāzu ceremonijā pārsteidz jauno pāri Ukrainā 0

LA.LV
23:04, 2. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Neparasts viesis pievienojās Jeļizavetai Subačivai un Mikolam Subačovam viņu kāzu ceremonijā Hmeļnickā, Ukrainā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Viena neparasta detaļa Melānijas Trampas vēstulē Putinam raisa mežonīgas spekulācijas
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Veselam
Kam tas ir kaitīgs? Eksperti nosaukuši trīs cilvēku grupas, kurām vajadzētu izvairīties no skābā krējuma
Lasīt citas ziņas

Brīdī, kad līgava un līgavainis viens otram deva solījumu, ap viņiem lidinājās taurenis. Kāzu viesi ar sajūsmu vēroja notikušo, un līgava priecīgi iesaucās: “Uzņemiet fotogrāfiju!”, kad taurenis uzlaidās uz līgavaiņa rokas.

Pēc mirkļa tas turpināja lidināties ap jauno pāri un uzsēdās uz abu sadotajām rokām. Līgavainis smaidot un retoriski jautāja: “Vai tā ir kāda zīme?”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Noskaņojies nopietni – šodien netrūks kārdinājumu. Dienas horoskops 3. septembrim
Kokteilis
“Līdzās visiem mēsliem man vēl…” Režisores Žaklīnas Cinovskas dzīvē iestājusies melnā svītra
“Mamma mūs uzrunāja…” Džemmas Skulmes sveiciens no aizsaules aizkustina viņas bērnus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.