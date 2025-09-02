VIDEO. Vai tā ir zīme? Neparasta viesa parādīšanās kāzu ceremonijā pārsteidz jauno pāri Ukrainā 0
Neparasts viesis pievienojās Jeļizavetai Subačivai un Mikolam Subačovam viņu kāzu ceremonijā Hmeļnickā, Ukrainā.
Brīdī, kad līgava un līgavainis viens otram deva solījumu, ap viņiem lidinājās taurenis. Kāzu viesi ar sajūsmu vēroja notikušo, un līgava priecīgi iesaucās: “Uzņemiet fotogrāfiju!”, kad taurenis uzlaidās uz līgavaiņa rokas.
Pēc mirkļa tas turpināja lidināties ap jauno pāri un uzsēdās uz abu sadotajām rokām. Līgavainis smaidot un retoriski jautāja: “Vai tā ir kāda zīme?”