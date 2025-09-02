#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Mamma mūs uzrunāja…” Džemmas Skulmes sveiciens no aizsaules aizkustina viņas bērnus 1

15:34, 2. septembris 2025
20.septembrī ievērojamajai latviešu māksliniecei Džemmai Skulmei (1925-2019) paliktu 100 gadi. Tam par godu no 23.augusta līdz 25.janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 2. stāva labā spārna zālēs būs skatāma izstāde “Džemma”. Žurnālam “Privātā Dzīve” mākslinieces bērni atklājuši, ka saņēmuši īpašu sveicienu no aizsaules.

Dēls Juris Dimiters atklāja, ka piecas dienas pirms izstādes atklāšanas no mammas saņēmuši sveicienu. “Mamma mūs uzrunāja – man un māsai Martai atsūtīja 100 eiro autoratlīdzību. Acīmredzot par piemiņas monētu.”

“Tas bija brīnišķīgi – pēkšņi telefonā ieraugu, ka ieskaitīts autortiesību honorārs 188 eiro. Man tieši tajā brīdī nebija naudas… Sievietei taču jāpucējas un jāuztur sevi labā formā, nedrīkstu nolaisties vai nodzerties… Jā, tāds grēks man bija. Mēdzu viena pati uzdzīvot, bet nu tas periods ir slēgts,” atklāti sacīja Džemmas Skulmes meita Marta.

Augusta beigās Latvijas Banka laida klajā jubilejas monētu “Džemma”. Tās cena ir 89 eiro, bet dizainā atspoguļots mākslinieces raksturīgais krāsu triepiens.

Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

