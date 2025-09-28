VIDEO. “Vai tiešām to pieredzēju?” Vāveres un zivs sabučošanās aizkustina soctīklotājus 0
Vietnē “TikTok” popularitāti ieguvis sirsnīgs video, kas uzņemts ASV. Tajā redzams, kā vāvere atnāk pie dīķa padzerties, bet pie viņas ziņkārīgi piepeld koi karpa.
Pēc mirkļa zivs sniedz vāverei negaidītu “buču”.
Sākumā vāvere pārsteigta atlec atpakaļ, bet jau pēc sekundes, acīmredzot uzrunāta, ar interesi turpina vērot ūdens iemītnieci. Video autore pievienojusi komentāru: “Vai es tiešām to tikko pieredzēju?”
Tikmēr skatītāji par redzēto komentāros joko:
“Vāvere gribēja ūdeni, zivs – ēdienu, bet beigās abi saņēma skūpstu!”
“Aizliegtā mīla!”
“Šī bija mīlīgākā buča, kāda redzēta…”
“Šo video noteikti skatās ‘Disney’, lai iedvesmotos nākamajai filmai.”
“Šis mirklis brīnišķīgi ataino ziņkārību.”
“Attāluma attiecības ir grūtas…”