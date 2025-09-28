Nākotnē Ziemassvētkos pušķosim bērzus? Eglīšu audzētāji jau laikus ceļ trauksmi 0
Kamēr mums Latvijā septembris ir pārvērties par karstāko vasaras mēnesi un līdz Ziemassvēktiem šķiet, ka vēl tālu, Vācijā eglīšu audzētāji ceļ trauksmi – šogad tās būs nedaudz dārgākas. Tomēr tas ir tikai daļēji saistīts ar salu, sausumu un karstumu, kas dažos reģionos apgrūtina dzīvi stādaudzētavām, raksta Spiegel.de.
Šogad mežaudzētāji ir pilnībā apmierināti tikai Vācijas ziemeļos. Gandrīz nekādas vēlās salnas, pietiekams nokrišņu daudzums jūnijā un jūlijā, kam seko mēreni sauss periods – šādos apstākļos skaistu Ziemassvētku eglīšu audzēšana ir samērā vienkārša. Tie, kas iestādīja agri pavasarī, nav saskārušies ar nekādām problēmām, sacīja Benedikts Šnēbeke no Ziemassvētku eglīšu asociācijas. “Kopumā Lejassaksijā sausuma dēļ bija maz problēmu, un jauno augu zaudējumi bija gandrīz nekādi.”
Tomēr Bavārijā nozari mocīja vēlās salnas, kas īpaši kavēja jaunāku koku attīstību. Sekojošais sausums skāra arī daudzus vecākus kokus.
Tomēr tas ir tikai viens no iemesliem, kāpēc patērētājiem šogad jāgatavojas pieaugošajām eglīšu cenām: “Ziemassvētku eglītes pēdējo desmit gadu laikā vienkārši ir bijušas pārāk lētas,” sacīja Šnēbeke. Turklāt pārmaiņas nozarē turpina ietekmēt situāciju. “Daži uzņēmumi vienkārši netiks nodoti nākamajai paaudzei, savukārt citi ir pārtraukuši Ziemassvētku eglīšu audzēšanu darbaspēka un palīgizmaksu milzīgā pieauguma dēļ.”
Tāpēc kopumā tirgū ir mazāk koku. Paredzams, ka Nordmann egles cena par metru ziemā būs no 23 līdz 30 eiro atkarībā no reģiona un kvalitātes. Par zilo un parasto egli klienti var sagaidīt attiecīgi 15 līdz 19 eiro un 12 līdz 16 eiro par metru. Tādējādi cenu diapazons ir par vienu līdz diviem eiro augstāks nekā pagājušajā gadā.
Šnēbeke sacīja, ka pieejamo Ziemassvētku eglīšu skaits, visticamāk, turpinās samazināties arī turpmākajos gados. Minimālās algas pieaugums, cita starpā, padara Ziemassvētku eglīšu audzēšanu arvien neekonomiskāku. Ražošana varētu tikt pārcelta uz citām Eiropas valstīm.