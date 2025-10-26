VIDEO. “Virši” trāpa naglai uz galvas! Sabiedrību sajūsmina degvielas uzpildes stacijas reklāma 0
Degvielas uzpildes stacija (DUS) “Virši” pēdējā laikā ļoti patīkami pārsteidz ar asprātīgiem un radošiem reklāmas rullīšiem sociālajos tīklos. Jaunākajā reklāmas kampaņā uzņēmums ar humoru un pašironiju pievēršas tēmai, kas nekad nezaudē aktualitāti attiecībās starp vīrieti un sievieti – komplimentu izteikšana.
Reklāmas rullītī tiek izspēlētas attiecības starp vīru un sievu. Sieva tā vien alkst dzirdēt no vīra komplimentus – cik viņa ir skaista, cik labi izskatās – taču nekā… Brīdī, kad vīrs iedzer “Viršu” kafiju, šķiet, ka beidzot sieva dzirdēs ilgi gaidīto komplimentu savā virzienā, tomēr tas tiek veltīts kafijai, nevis viņai. Reklāmas beigas atspoguļotas īpaši asprātīgi.
Kā vēsta DUS komentārs pie video: “Kad kompliments negrib nākt viegli… palīdz Viršu kafija! Jo, ja vīram garšo Viršu kafija, tad sievai atliek tikai viens – kļūt par viņa mīļāko krūzīti!”
Šī reklāma liks pasmaidīt pat visnopietnākajiem autovadītājiem un kafijas mīļiem.
Vairāki cilvēki gan platformā “TikTok”, gan “Instagram” izteikuši komentārus par redzēto, atzīstot, ka reklāma patiešām sanākusi lieliska.
Reklāmā redzamais daudziem norezonē, jo ir īsti – patiesas ainiņas no dzīves.
Vīrieši, varbūt šis kalpos par pozitīvu iemeslu izteikt savām dāmām vairāk komplimentu – viņas to noteikti ir pelnījušas!