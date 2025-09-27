“Viedokļu dažādība ģenerē politisku vājumu!” Pasaule šobrīd jūk prātā, demokrātija var nenoturēt spiedienu 0

16:30, 27. septembris 2025
Viedokļi

Māris Rēvalds, “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauž viedokli, ka demokrātija kļūst vāja, bet autoritārisms – spēcīgs.

“Ziniet, kas mainās? Demokrātija kļūst vāja, jo demokrātija ir balstīta uz cilvēku viedokli. Savukārt autoritārisms pieņemas spēkā, jo pirmais, ko izdara autoritārisms, ir filtrē informāciju. Viņi to izbeidz,” pauž Rēvalds.

Viņš uzskata, ka Latvijā šobrīd tas tiek darīts – tiek filtrēta radikāla informācija. “Viedokļu dažādība ģenerē politisku vājumu. Tad iet vaļā tas, ka melus vairs nevar atšķirt no patiesības. Tas ir tas trakums. Un tas noved pie tā, ka demokrātijas, kas knapi, knapi izvilkās otrajā pasaules karā, var vairs netikt tam cauri,” pauž Rēvalds.

Viņš uzskata, ka pasaule šobrīd jūk prāta.

